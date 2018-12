Opolscy logistycy na misji w Rumunii. Mają tam zadbać o bezpieczeństwo [zdjęcia]

- Po blisko pół roku przygotowań logistycy czwartej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii są gotowi do wylotu w rejon misji - mówi kapitan Piotr Płuciennik, rzecznik prasowy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej.

Narodowy Element Wsparcia (NSE – National Support Element) tworzą w większości żołnierze z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, a skład uzupełniony został również specjalistami ze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych z całego kraju.

- Trzon kontyngentu stanowią żołnierze 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, a dokładniej 15. Batalionu Ułanów Poznańskich - mówi zastępca dowódcy brygady pułkownik Wojciech Grzybowski. - Wszyscy zdajemy sobie jednak sprawę, jak istotnym elementem PKW jest Narodowy Element Wsparcia, bez którego kontyngent nie mógłby funkcjonować.

Polscy żołnierze stacjonują w Rumunii w ramach wielonarodowej brygady, która jest wzmocnieniem południowej flanki NATO.

- Można to porównać do obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, na Litwie, Łotwie czy Estonii, którzy realizują zadania w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO - mówi Piotr Płuciennik. - My natomiast przesunęliśmy nasze siły na południowy wschód, wzmacniamy rumuńskie siły zbrojne, wspólnie się szkolimy i wykonujemy zdania.

Oprócz Rumunii, opolscy logistycy obecni są też na misji w Afganistanie i we Włoszech. Ta pierwsza nie ma jednak już charakteru bojowego, a polscy żołnierze nie uczestniczą bezpośrednio w walkach z rebeliantami ani w operacjach antynarkotykowych.

- Prowadzona jest tam wyłącznie działalność doradczo-szkoleniowa, której głównym celem jest przygotowanie dowództw afgańskich sił bezpieczeństwa i instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych do samodzielnego kierowania oraz zarządzania w sposób umożliwiający efektywne zapewnienie bezpieczeństwa w Islamskiej Republice Afganistanu - tłumaczy kapitan Płuciennik.

Natomiast we Włoszech nasi wojskowi prowadzą działania w ramach misji pod kryptonimem "Sophia" trwającej na Morzu Śródziemnym, której zadaniem jest zapobieganie przemytowi ludzi, broni i narkotyków do Europy, a także szkolenie libijskiej straży przybrzeżnej oraz sił morskich.

Narodowy Element Wsparcia Logistycznego, który w większości składa się z żołnierzy 10. Brygady Logistycznej, zabezpiecza funkcjonowanie Polskiego Kontyngentu Wojskowego złożonego z pilotów i personelu naziemnego Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz komandosów z FORMOZY.

OPOLSKIE INFO [7.12.2018]