Opolscy logistycy pomagali w Afganistanie. Do potrzebujących trafiła odzież, przybory do higieny osobistej, artykuły szkolne i plastyczne

- Akcja pomocy humanitarnej jest godna podziwu i wspierania. Wiedzą to wszyscy, którzy mają świadomość co oznacza głód, zimno, niepewny byt oraz obawa przed dniem jutrzejszym. Wspieranie akcji pomocy humanitarnej jest wręcz obowiązkiem - informuje kpt. mar. Daniel Mazur z Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Dzięki pomocy do potrzebujących trafiła odzież, przybory do higieny osobistej, artykuły szkolne i plastyczne. Dary otrzymały najbiedniejsze rodziny tak, by dzieci miały szansę na przetrwanie bardzo mroźnego, zimowego okresu, który jest teraz w Afganistanie.

Akcję pomocy humanitarnej zorganizowała Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z Poznania. Organizacja ta zajmuje się między innymi: niesieniem pomocy dla mieszkańców Afganistanu, szczególnie dla tych rodzin, które są pozbawione jakiegokolwiek wsparcia oraz tworzy profesjonalne zaplecza dla polskich misjonarzy prowadzących działalność medyczną wśród chorych w najuboższych krajach świata.

Pomoc Polskiej Akcji Humanitarnej dla Afganistanu rozpoczęła się po trzęsieniach ziemi w Rostaq, w pobliżu granicy z Tadżykistanem w lutym i w maju 1998 roku.

- Jednak dopiero interwencja wojskowa NATO w Afganistanie w październiku 2001 roku umożliwiła akcje humanitarne na szeroką skalę i pokazała też ogromne potrzeby tego kraju we wszystkich obszarach – dostępie do wody, edukacji, ochrony zdrowia oraz bezpiecznej żywności, w rozwoju społecznym i gospodarczym - wyjaśnia Daniel Mazur.

