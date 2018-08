Poseł Bartłomiej Stawiarski zarzucił burmistrzowi Namysłowa, że ten nie chce udzielić ulg w podatku rolnikom, którzy z powodu suszy zebrali niższe plony. Samorządowiec twierdzi, że prawo mu na to nie pozwala. A w ocenie rolników taka pomoc i tak byłaby kroplą w morzu potrzeb.

Według posła PiS burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński (PO) nie reaguje na wnioski składane przez rolników z terenu gminy w sprawie przyznania ulg lub zwolnienia z podatku rolnego.- Rolnicy ponieśli duże straty. Muszą kupić materiał siewny, nawozy, a burmistrz Namysłowa nie chce im pomóc, choć przecież gmina utrzymuje się także z ich podatków - argumentuje poseł. Jak dodaje jeden z wnioskujących miał usłyszeć od urzędników, że „burmistrz nie jest samobójcą, żeby dawać ulgi z podatku, z którego żyje”.Rafał Nowowiejski, zastępca burmistrza Namysłowa (burmistrz w piątek był na urlopie) mówi, że posłowi Stawiarskiemu może postawić jeden zarzut: niewiedzy i wyjaśnia: - Nie wpłynął do nas żaden wniosek w sprawie udzielenia ulgi czy umorzenia podatku rolnego z powodu suszy, a i tak zgodnie z obowiązującym prawem moglibyśmy udzielić takiej pomocy jedynie pod warunkiem ogłoszenia stanu klęski żywiołowej.Tymczasem taki stan wprowadza rząd z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego wojewody - podaje portal infor.pl.Jak podkreśla wiceburmistrz Nowowiejski zarzuty posła dotykają namysłowskich samorządowców tym bardziej, że komisja do szacowania strat rolniczych, powołana na zlecenie rządu, właśnie zakończyła żmudną pracę zgodnie z podanymi przez ministerstwo wytycznymi: - Od czerwca do 20 lipca komisja w Namysłowie przyjęła i rozpatrzyła 210 wniosków, wyniki jej prac trafiły już do wojewody opolskiego.Herbert Czaja, prezes Izby Rolniczej w Opolu potwierdza, że wystarczy zerwać kilka kłosów z pól, żeby zobaczyć jak obrodziły, czy raczej nie obrodziły zboża w tym roku. - Jęczmień, który zebrałem z takiego samego jak rok temu areału, w przyczepie o takiej samej objętości ważył o 4 tony mniej, 13 zamiast 17 ton - wylicza prezes Czaja.I ubolewa, że zasad szacowania strat w rolnictwie od lat nie zmieniano, a zamiast pozwolić ocenić sytuację pracującym w terenie komisjom, pod uwagę bierze się wskazania instytutu z Puław, który wylicza łączną sumę opadów na danym obszarze.- Z tym, że nikt nie analizuje, w jakim okresie wzrostu roślin te opady były, a właśnie to jest najistotniejsze - argumentuje Herbert Czaja.Przedstawiciel opolskich rolników zauważa też, że w wykazie upraw podlegających szacowaniu strat zabrakło rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych czy ziemniaków.- 1000 zł dopłaty do hektara brzmi dobrze, ale gdy zapoznać się z warunkami ich przyznania - straty wyższe niż 70 procent na danej działce - to szanse na uzyskanie takich pieniądzy są niewielkie - analizuje prezes opolskiej Izby Rolniczej.Wojewoda opolski poinformował, że dotychczas spłynęło 200 protokołów z 5 gmin, podczas gdy komisje pracowały w 47 opolskich gminach na 71 wszystkich. Adrian Czubak ma nadzieję, że wszystkie protokoły trafią do jego urzędu na przełomie sierpnia i września. Według szacunków powinno ich być ok. 1500. Wówczas będzie można stwierdzić, w jakim stopniu, w ilu gminach, na jakim obszarze i na jaką kwotę odnotowano straty spowodowane suszą.Rząd zapowiedział, że na wsparcie dla poszkodowanych rolników w kraju przeznaczy 800 mln zł. Mogą też liczyć na nisko oprocentowane kredyty, a KRUS będzie zawieszał płacenie składek na ubezpieczenie lub zwalniał z nich.