Opolscy śledczy nie będą się już zajmowali sprawą doradcy wojewody przyłapanego na jeździe samochodem, który od 12 lat nie ma prawa jazdy

Od tego czasu w sprawie pojawiły się nowe wątki.

Śledczy otrzymali anonimowe pismo, z którego wynika, że Arkadiusz Sz. regularnie dojeżdżał do pracy w urzędzie wojewódzkim samochodem kia sportage, który w minionych latach regularnie wpisywał do oświadczeń majątkowych.

Doradca wojewody miał tam mieć zarezerwowane specjalne miejsce w strefie dla pojazdów uprzywilejowanych.

Co więcej, jak informuje "Gazeta Wyborcza", polityk prawicy miał też otrzymywać zwrot kosztów z tytułu wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych.

Arkadiuszowi Sz. do tej pory nie postawiono zarzutów. I - jak informuje Stanisław Bar, rzecznik opolskiej prokuratury - jeśli to nastąpi, to nie będą ich formułowali opolscy śledczy. Nie oni będą też weryfikowali nowych wątków w sprawie doradcy wojewody.

- Prokurator Okręgowy wystąpił z wnioskiem do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu o przekazanie tej sprawy innej prokuraturze. Powodem jest pozycja mężczyzny przyłapanego na jeździe samochodem bez prawa jazdy w administracji państwowej. Chodzi o to, by nie było podejrzeń o bezstronność postępowania - argumentuje.

