Opolska Jesień Literacka 2018. "Gorące" nazwiska współczesnej polskiej literatury w Opolu [PROGRAM]

16. Opolska Jesień Literacka rozpocznie się we wtorek (6 listopada) od spotkania z Urszulą Du­dziak, wybitną wokalistką jazzową i autorką książki „Wyśpiewam wam więcej”.

Rozmowę poprowadzi Mateusz Torzecki. Początek o godz. 18.00.

Na liście gości, którzy zjadą do Opola, by tu rozmawiać z czytelnikami i promować swoje książki, największe, najbardziej „gorące” nazwiska współczesnej polskiej literatury, m. in.: Szczepan Twardoch (7 listopada, 18.00), Eustachy Rylski (20 listopada, 18.00), Andrzej Stasiuk (13 grudnia, 18.00).

W ramach 16. Opolskiej Jesieni Literackiej w Galerii MBP Zamostek zostanie otwarta wystawa prac Józefa Wilkonia (8 listopada, 18.00). Ten wybitny ilustrator i rzeźbiarz poprowadzi także warsztaty dla dzieci pod nazwą „Wróble na kuble” (9 listopada o godz. 12.00, zapisy: mbp. opole.pl).

Podczas „Jesieni” będzie także dzień (12 grudnia, 18.00) poświęcony pamięci Jana Goczoła. Zmarłego w tym roku opolskiego poetę i pisarza wspomną Jan Cofałka, Jan Feusette i Bartosz Suwiński. „Jesienne” spotkania będą się odbywać w sali konferencyjnej MBP przy ul. Minorytów 4. Wstęp wolny.

16. Opolska Jesień Literacka - PROGRAM

6 listopada (wtorek) - godz. 18:00

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

Inauguracja 16. Opolskiej Jesieni Literackiej z udziałem Prezydenta Miasta OpolaWyśpiewam wam więcej

Spotkanie z Urszulą Dudziak

Prowadzenie: Mateusz Torzecki

7 listopada (środa) - godz. 18:00

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

Królestwo

Spotkanie ze Szczepanem Twardochem

Prowadzenie: Bartosz Suwiński

8 listopada (czwartek) - godz. 18:00

Galeria MBP ZAMOSTEK, ul. Minorytów 4

Wernisaż wystawy Józefa Wilkonia

godz. 18:30

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

Szczęśliwe przypadki Józefa Wilkonia

Spotkanie z Józefem Wilkoniem

Prowadzenie: Agata Napiórska

9 listopada (piątek) - godz. 18:00

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

Chrobot. Życie najzwyklejszych ludzi świata

Spotkanie z Tomaszem Michniewiczem

Prowadzenie: Agnieszka Zientarska

13 listopada (wtorek) - godz. 18:00

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

Mikrotyki

Spotkanie z Pawłem „Pablopavo” Sołtysem

Prowadzenie: Bartosz Suwiński

16 listopada (piątek) - godz. 18:00

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

Spotkanie z Filipem Springerem i Andreasem Billertem

Prowadzenie: Hanna Gill-Piątek

20 listopada (wtorek) - godz. 18:00

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

Blask

Spotkanie z Eustachym Rylskim

Prowadzenie: Bartosz Suwiński

21 listopada (środa) - godz. 18:00

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

Zamęt

Spotkanie z Vincentem V. Severskim

Prowadzenie: Maciej T. Nowak

22 listopada (czwartek) - godz. 18:00

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

Latarka Gabryela

spotkanie wokół życia i książki Juliusza Gabryela (1980-2018) Lustrzane fikcje z udziałem: Bartosza Suwińskiego i Radosława Wiśniewskiego

27 listopada (wtorek) - godz. 18:00

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

Nieczułość

Spotkanie z Martyną Bundą

Prowadzenie: Sylwia Gawłowska

28 listopada(środa) - godz. 18:00

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

Żubry lubią jeżyny

Spotkanie z Arkadiuszem Szarańcem

Prowadzenie: Bartosz Suwiński

3 grudnia (poniedziałek) - godz. 18:00

Sala Konferencyjna MBP, u. Minorytów 4

Błoto słodsze niż miód

Spotkanie z Małgorzatą Rejmer

Prowadzenie: Agnieszka Zientarska

6 grudnia (czwartek) - godz. 18:00

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

Sięgaj po swoje

Spotkanie z Danutą Hasiak

Prowadzenie: Katarzyna Zawadzka

11 grudnia (wtorek) - godz. 18:00

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

Druga ręka

Spotkanie z Wojciechem Bonowiczem

Prowadzenie: Bartosz Suwiński

12 grudnia (środa) - godz. 18:00

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

Kosturem po korze

Jana Goczoła wspominać będą: Jan Cofałka, Jan Feusette, Bartosz Suwiński

13 grudnia (czwartek) - godz. 18:00

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

Kroniki beskidzkie i światowe

Spotkanie z Andrzejem Stasiukiem

Prowadzenie: Bartosz Suwiński

14 grudnia (piątek) - godz. 11:00

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

Wręczenie nagród laureatom 15. Ogólnopolskiego Konkursu na Esej

Spotkanie z Andrzejem Stasiukiem

Prowadzenie: Bartosz Suwiński

16. Opolska Jesień Literacka dla dzieci - PROGRAM

9 listopada (piątek) - godz. 12:00

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

Wróble na kuble

Warsztaty dla dzieci pod kierunkiem Józefa Wilkonia

Zapisy: Formularz zgłoszeniowy

14 listopada (środa) - godz. 11:00

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

BEST SELER i zagadka znikających warzyw

Spotkanie z Mikołajem Marcelą

17 listopada (sobota) - godz. 12:00-15:00

Wypożyczalnia dla Dzieci-Pokój Bajek, ul. Minorytów 4

Ostry dyżur literacki

Akcja czytelnicza dla dzieci – więcej informacji: http://www.ostrydyzur.czasdzieci.pl/

29 listopada (czwartek) - godz. 11:00

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

Jak (i po co) być ekoistą?

Warsztaty dla dzieci z Arkadiuszem Szarańcem

Zapisy: Formularz zgłoszeniowy

