Opolska Jesień Literacka 2018. Urszula Dudziak ściągnęła do MBP tłum opolan [ZDJĘCIA]

Urszula Dudziak, popularna wokalistka jazzowa, ściągnęła do Miejskiej Biblioteki Publicznej tłum opolan, którzy szczelnie wypełnili zarówno salę konferencyjną, jak i korytarz, na którym transmitowane było spotkanie z artystką. Urszula Dudziak opowiadała o swoich występach na opolskich festiwalach, m.in. tym pierwszym, z 1963 roku.

- Podczas próby orkiestra nagle przestała grać, a ja zaśpiewałam cały utwór a capella. Myślałam, że zrobili to w proteście, bo coś źle zrobiłam. Okazało się, że to wiatr zwiał im nuty i nie wiedzieli, co grać - wspominała ze śmiechem.

Wokalistka wspominała też swoją młodość, w tym paczki otrzymywane od rodziny z zagranicy, w których były słodycze i owoce niedostępne na co dzień w polskich sklepach. Mówiła, że w latach młodości często trzeba było ją wypychać, aby wystąpiła na scenie. Podkreślała też, że nigdy nie jest za późno na realizację marzeń, na dbanie o siebie na to by być aktywnym.

W środę gościem 16. OJL będzie Szczepan Twardoch. W czwartek spotkanie z Józefem Wilkoniem, a w piątek z Tomaszem Michniewiczem. Wszystkie rozpoczynają się o godz. 18. Wstęp wolny.

16. OJT potrwa do połowy grudnia. W tym czasie odbędą się spotkania m.in. z Pawłem „Pablopavo” Sołtysem, Filipem Springerem i Andreasem Billertem, Eustachym Rylskim, Vincentem V. Severskim oraz Andrzejem Stasiukiem.