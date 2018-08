Pomnik górujący nad pl. Wolności ma być podświetlony z czterech stron. Miasto nie przystało jednak na propozycję, aby iluminacja była barwna.

- Sporo turystów wieczorową porą nie widziało po prostu co to za pomnik, kogo przestawia. W rozmowach z samymi mieszkańcami także słyszałem, że woleliby, aby pomnik był podświetlony – mówi Marcin Gambiec, lider klubu Mniejszość Niemiecka-Dla Samorządu, który od stycznia 2017 roku zabiega o doświetlenie pomnika Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego.W piśmie wysłanym do ratusza zaproponował, aby wykonać kolorową iluminację monumentu na pl. Wolności. – Opolska Nike mogłaby być podświetlona w barwach regionu lub kraju na różne okazje, chociażby na 100-lecie niepodległości – argumentuje.Z odpowiedzi otrzymanej z urzędu miasta wynika, że pomnik na pl. Wolności będzie podświetlony w ramach trwającej rewitalizacji ul. Krakowskiej. W czterech punktach wokół monumentu mają się pojawić naświetlacze, każdy o mocy 30 W i emitowanej białej barwie światła. Dodatkowo na placu przed pomnikiem pojawi się sześć słupków o wysokości jednego metra i oświetleniu o mocy 13 W.Miasto nie planuje jednak kolorowej iluminacji Opolskiej Nike. W opinii miejskiego architekta mogłoby to spowodować „przeładowanie efektami świetlnymi placu, co byłoby dla pomnika niekorzystne”.Marcin Gambiec uważa tę argumentację za zaskakującą. Przypomina, że gdy miasto ogłaszało przetarg na wykonanie podświetlenia ratusza oraz kamienic na rynku jednym z założeń tego projektu była możliwość modyfikowania koloru oświetlenia, tak aby starówka mogła zmieniać barwy na okazję świąt miejskich i państwowych.