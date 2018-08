42. Piesza Pielgrzymka Opolska wyrusza w trasę do Częstochowy w niedzielę (12 sierpnia). Jako pierwsi na szlak na Jasną Górę wyruszą pątnicy ze strumienia nyskiego. W poniedziałek (13 sierpnia) dołączą do nich pielgrzymi z Opola, Raciborza i Głubczyc, a we wtorek (14 sierpnia) grupy kluczborskie. Opolska pielgrzymka zakończy się mszą na Jasnej Górze w sobotę, 18 sierpnia.

- Niektóre osoby już się zapisały, ale ilu nas w grupie będzie okaże się dopiero w dniu wyjścia pielgrzymki– mówi ks. Jacek. - Zresztą zapisywać można się także podczas postojów w pierwszym dniu drogi. Chcę podkreślić, że łączność z pielgrzymką mają nie tylko ci, którzy wędrują na Jasnej Górze. W mojej parafii w niedzielę wyłożony był zeszyt intencji. Ludzie, którzy pójść nie mogą ze względów zdrowotnych lub z braku urlopu, wpisywali intencje prosząc o modlitwę pątników. Pielgrzymi liczą zaś na modlitewną pamięć parafian.

i pierwszego dnia dotrze do Kamienia Śląskiego.Mszy św. o 17.00 będzie tam przewodniczył biskup opolski Andrzej Czaja.We wtorek (14 sierpnia) pielgrzymi z tego strumienia idą na Górę św. Anny, w środę zakończą etap w Zawadzkiem, w czwartek w Zborowskiem, Ciasnej lub Jeżowej, a w piątek we Wręczycy lub Kaleju.- Zwracam uwagę pielgrzymów z tego strumienia, że ze względu na uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej inaczej niż w minionych latach będzie wyglądał porządek dnia w środę, 15 sierpnia – mówi ks. Marcin Ogiolda, przewodnik Pieszej Pielgrzymki Opolskiej. - Nie będzie mszy św. w ciągu dnia w Strzelcach Opolskich (zostanie ona odprawiona rano w Dolnej). W Strzelcach przy szkole będzie możliwość skorzystania z posiłku, natomiast nie będzie zupy dla pątników w Jemielnicy, gdzie tego dnia odbywa się odpust parafialny.O 9.30 wyjście grup z pl. Solnego. Tego dnia pielgrzymi dojdą do Łącznika, w poniedziałek do Gogolina, we wtorek na Górę św. Anny, w środę do Kolonowskiego, a w czwartek do Ciasnej, gdzie połączą się ze strumieniem opolskim.Ks. Jacek Chromniak jest przewodnikiem jednej z grup nyskich - szóstki czerwonej grupującej pątników z dekanatu Otmuchów.- My prowadzimy zapisy m.in. przez internet – dodaje ks. Tadeusz Mytnik, przewodnik grupy „13” srebrna z parafii Przemienienia Pańskiego na opolskim osiedlu AK. - Dzięki temu trafiają do nas także pątnicy spoza Opola, a nawet spoza diecezji opolskiej. Przygotowania do pielgrzymki trwają. Zarówno organizacyjne (grupa muzyczna przygotowuje śpiewnik), jak i duchowe. Kapłani przygotowują konferencje do wygłoszenia w drodze i modlą się w intencji pielgrzymki.i stąd pójdzie razem ze strumieniem opolskim. Pielgrzymi z Kluczborka wyjdą we wtorek o 8.00 do Zębowic, a etap środowy zakończą w Zawadzkiem, dołączając tam do reszty pielgrzymki.który kolejne etapy będzie kończył w Rudach Raciborskich (poniedziałek), Ujeździe (wtorek) i w Żędowicach (środa).Do pielgrzymki szykują się nie tylko ci, którzy zamierzają iść, ale i rodziny, które wędrowców przyjmą pod dach.- Oboje z mężem byliśmy kiedyś pątnikami, więc rozumiemy ich potrzeby – mówi pani Sybilla Czech z Zawadzkiego. - Od lat udostępniamy nasz dom (jesteśmy w stanie przyjąć maksymalnie na nocleg 14 pątników), a także miejsce pod namioty. Pątnik nie oczekuje zbytku i my go nie oferujemy, ale na dostęp do ciepłej wody w łazience, coś do picia i ciepły posiłek pątnicy mogą u nas zawsze liczyć i w tym roku nie będzie inaczej.Hasło pielgrzymki „Idziemy do Matki w świetle i mocy Ducha Świętego” nawiązuje do programu duszpasterskiego w Polsce, który koncentruje się w tym roku na Duchu Świętym. Trzeciej Osobie Boskiej poświęcona będzie znaczna część głoszonych w drodze konferencji (dwie każdego dnia). Pątnicy będą też pamiętać o stuleciu odzyskania niepodległości przez Polskę oraz modlić się o beatyfikację bpa Józefa Nathana, twórcy Miasteczka Miłosierdzia w Branicach.