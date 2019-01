Opolska prokuratura oskarża 15 osób. Przemycili do kraju ponad tonę narkotyków

Jak ustalili śledczy z Prokuratury Okręgowej w Opolu i funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Opolu, od lipca 2013 do grudnia 2014 roku grupa kilkunastu obywateli Polski zajmowała się organizacją i realizacją przewozu marihuany, a sporadycznie także kokainy z Holandii do Wielkiej Brytanii oraz do Polski.

Narkotyki chowane były w kołach zapasowych samochodów ciężarowych i naczep przewożących legalne ładunki pomiędzy tymi państwami - informuje prokurator Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu. - Jednorazowo transport obejmował około 24 kilogramów środków odurzających.

W przypadku transportów kierowanych na terytorium Polski narkotyki ukrywane były w kartonach, które umieszczano w skrzyni ładunkowej, pośród przewożonego legalnie towaru.

W proceder zaangażowani byli kierowcy firm transportowych działających na terenie Polski. Po dostarczeniu narkotyków w określone miejsce na terenie Wielkiej Brytanii kierowcy otrzymywali pieniądze, pochodzące z obrotu narkotykami, w kwocie od kilkudziesięciu do ponad dwustu tysięcy funtów brytyjskich.

Następnie gotówka przywożona była do Polski, gdzie jeden z oskarżonych, wykorzystując prowadzoną działalność gospodarczą w zakresie skupu i sprzedaży walut, dokonywał wymiany funtów na złotówki, za które następnie kupował euro - dodaje prokurator Bar. - Pieniądze te ostatecznie, za pośrednictwem kierowców tirów, trafiały do Holandii, do osoby organizującej i nadzorującej proceder.

Środki odurzające przywożone do Polski odbierane były w umówionych uprzednio miejscach (parkingach, stacjach paliw) na Dolnym Śląsku, Wielkopolsce i Opolszczyźnie (między innymi w Krapkowicach, Wrocławiu, w Tarnowie Podgórnym, Koninie i Kaliszu).

Ustaliliśmy, że przez ponad rok członkowie grupy przewieźli z Holandii do Wielkiej Brytanii ponad 1110 kilogramów marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 6 mln zł. Natomiast ramach transferu pieniędzy uzyskanych z przestępczego procederu do Polski trafiło ponad 6 mln funtów brytyjskich. Z kolei łączna ilość marihuany przywieziona z Holandii do Polski wynosiła ponad 110 kg - informuje Stanisław Bar.

Aktem oskarżenia w tej sprawie opolscy śledczy objęli łącznie 15 osób (mężczyźni w wieku 26-60 lat). W tym gronie znajdują się osoby organizujące narkotyki na terenie Holandii, kierowcy, którzy je przewozili lub pieniądze uzyskane z ich sprzedaży, osoby odpowiedzialne za przejęcie pieniędzy, ich przeliczenie a następnie, po ostatecznej wymianie na euro, ich przewiezienie do Holandii.

Przed sądem odpowie również mężczyzna prowadzący kantor wymiany walut, który zajmowały się wymianą funtów na złotówki i zakupu za nie euro.

Oskarżonym za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zbrodnia przemytu narkotyków do Polski , zagrożona jest karą od 3 do 15 lat więzienia. Natomiast za uczestnictwo w obrocie środkiem odurzającym w znacznych ilościach może zostać wymierzona kara do 12 lat pozbawienia wolności. Z kolei za występek prania brudnych pieniędzy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Ciekawostką jest to, że w ramach śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji w Opolu, 19 grudnia 2014 roku na terminalu Izby Celnej w Świecku udało się przejść jeden z transportów narkotykowych, na który składało się 18 kg marihuany i prawie kilogram kokainy o łącznej wartości czarnorynkowej około ponad 700 tys. zł. Zarekwirowano wówczas także ponad 140 tys. funtów brytyjskich.

