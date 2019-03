Opolski ratusz chce zmienić sposób podziału pieniędzy na dzielnice

Obecnie Opole dzieli się na 29 dzielnic. - Przeprowadziliśmy wewnętrzną analizę ich funkcjonowania. Są obszary problemowe, choć nie można dzielnicom odmówić także sukcesów – mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

Jakie obszary działania rad dzielnic są problemowe z perspektywy ratusza? Arkadiusz Wiśniewski wskazuje, że pewnym wyzwaniem jest tak, że przy obecnej ilości dzielnic sama liczba radnych w tych jednostkach to 420 osób. – To niewiele mniej, niż wszyscy ludzie zatrudnieni w ratuszu – zauważa.

Z perspektywy urzędu podstawowym problemem pozostaje jednak niska frekwencja w wyborach do rad dzielnic. – Gdy wynosi ona około 10 procent, to trudno mówić o reprezentatywności. Dlatego chcemy frekwencję poprawić – zapowiada Arkadiusz Wiśniewski.

Służyć temu ma opracowanie nowego algorytmu, na bazie którego dzielone będą pieniądze dla rad dzielnic. Ma on uwzględniać frekwencję w danej dzielnicy – im będzie wyższa, tym więcej pieniędzy będzie miała do dyspozycji dana jednostka.

Na tym nie koniec. Algorytm służący podziałowi pieniędzy ma też uwzględniać ilość mieszkańców danej dzielnicy. Obecnie bowiem każda z nich otrzymuje taką samą ilość pieniędzy (100 tys. zł na inwestycje oraz 20 tys. zł na działania integrujące lokalne społeczności) niezależnie od ilości mieszkańców.

Arkadiusz Wiśniewski zapowiada, że do tego dochodzić ma bonus finansowy dla tych dzielnic, które postanowią się połączyć w większe organizmy. – Można powiedzieć, że jest to ruch oczekiwany przez same dzielnice, bowiem otrzymujemy już sygnały od pewnych dzielnic, że są gotowe na połączenie – mówi.

- Przy czym pragnę zaznaczyć, że nie jest tak, że my chcemy komukolwiek cokolwiek narzucać. Rozmawiamy z konwentem rad na temat przyszłości, powołaliśmy też specjalny zespół roboczy, w którym są przedstawiciele rad dzielnic, ratusza i jednostek podległych, a także radni miejscy. Nie siadamy do rozmów z gotową wizją i nie chcemy na siłę zmniejszać ilości rad dzielnic. Mam jednak świadomość, że osiągnięcie konsensusu, który zadowoli wszystkich, będzie trudne. Mimo to musimy szukać nowych rozwiązań, aby Opole było jeszcze bardziej obywatelskie – argumentuje Arkadiusz Wiśniewski.

Przemysław Pospieszyński, lider klubu Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący zarządu dzielnicy Gosławice oraz członek zespołu ds. rozwoju rad dzielnic, uważa, że uzależnienie finansów dzielnic od frekwencji byłoby ruchem w dobrym kierunku, bowiem zachęcałoby do większej aktywności osoby ubiegające się o miejsce w radach.

– Co do pozostałych zasygnalizowanych mechanizmów, to sprawa jest jeszcze otwarta. Nie ma jednak wątpliwości, że obecna forma dzielenia pieniędzy jest zwyczajnie niesprawiedliwa, cierpią na niej dzielnice, w których jest więcej mieszkańców – ocenia Przemysław Pospieszyński.

Do kiedy ratusz chce wydyskutować i zatwierdzić zmiany w działaniu rad dzielnic? Prezydent Opola tej kwestii nie precyzuje. Wiadomo jednak, że wybory do rad muszą się odbyć do drugiej połowy października tego roku i że do tego czasu zmiany muszą być uchwalone.

- Dużo zależy od tempa prac. Trzeba jednak pamiętać, że kadencje nowych rad będą trwały pięć lat. Dlatego tak istotne jest, by do czasu wyborów opracować konkretne rozwiązania – stwierdza Arkadiusz Wiśniewski.

