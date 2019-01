Opolski Urząd Marszałkowski przyłączył się do bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji

- Kiedy dochodzi do wypadku, kiedy czekamy na przyjazd ratowników liczy się każda minuta. Tu chodzi o ludzkie życie. Strażacy uczą tego nawet dzieci w przedszkolach, więc każdy może to robić - mówi Damian Resiak z OSP w Mąkoszycach. - Czynność jest prosta, a kluczowe dla niej liczby to 30 uciśnięć mostka i 2 oddechy. Przyklękamy przy nieprzytomnej osobie, udrożniamy drogi oddechowe poprzez odchylenie głowy do tyłu i przystępujemy to masażu klatki piersiowej. Powtarzamy to wielokrotnie, do skutku. Nie przerywamy, nawet jeśli usłyszmy trzask pękających żeber.

Dziś w holu Urzędu Marszałkowskiego na kilkunastu fantomach ćwiczyli urzędnicy. - Nieraz dopominali się takiego szkolenia. Tę akcję można właśnie tak potraktować. To bardzo ważna umiejętność, w przypadku zagrożenia czyjegoś życia trzeba działać natychmiast i nie wolno się tego bać - mówi wicemarszałek Roman Kolek, z zawodu lekarz, który sam pokazywał urzędnikom, jak przeprowadza się sztuczne oddychanie.

- Świetna akcja. Takie umiejętności powinien mieć każdy, żeby móc ratować czyjeś życie - uważa Manfred Grabelus, dyrektor departamentu ochrony środowiska UMWO.

16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. To właśnie z tej okazji co roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizuje bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób. Celem jest wspólne promowanie w całej Polsce nauki pierwszej pomocy. W 2017 roku w akcji wzięło 85100 uczestników.

OPOLSKIE INFO - 12.10.2018