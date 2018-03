43. Opolskie Konfrontacje Teatralne "Klasyka Żywa" potrwają od 3 do 8 kwietnia w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Zobaczymy:

3 kwietnia - "Tajny dziennik" Mirona Białoszewskiego w reż. Wojciecha Urbańskiego z Teatru Dramatycznego w Warszawie

Mirona Białoszewskiego w reż. Wojciecha Urbańskiego z Teatru Dramatycznego w Warszawie 4 kwietnia - "Sposób na Alcybiadesa" Edmunda Niziurskiego w reż. Piotra Ratajczaka z Teatru Osterwy w Lublinie

Edmunda Niziurskiego w reż. Piotra Ratajczaka z Teatru Osterwy w Lublinie 4 kwietnia - "Słowo o Jakóbie Szeli" Bruno Jasieńskiego w reż. Michała Kmiecika z Teatru Śląskiego w Katowicach

Bruno Jasieńskiego w reż. Michała Kmiecika z Teatru Śląskiego w Katowicach 5 kwietnia - "Dziady - noc druga" Adama Mickiewicza w reż. Piotra Tomaszuka z Teatru Wierszalin w Supraślu

Adama Mickiewicza w reż. Piotra Tomaszuka z Teatru Wierszalin w Supraślu 6 kwietnia - "Chłopi" Władysława Reymonta w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego z Teatru Powszechnego w Warszawie

Władysława Reymonta w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego z Teatru Powszechnego w Warszawie 7 kwietnia - "Noce i dnie. Tom VI: Nie wiem o czym jest jutro" Marii Dąbrowskiej w reż. Seba Majewskiego z Teatru Bogusławskiego w Kaliszu

Marii Dąbrowskiej w reż. Seba Majewskiego z Teatru Bogusławskiego w Kaliszu 8 kwietnia - "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego w reż. Jana Klaty z Narodowego Starego Teatru w Krakowie





- Na deskach naszego teatru pokażemy to, co w polskiej klasyce najistotniejsze, żywe, mocne i wciąż aktualne - powiedział Norbert Rakowski, dyrektor Teatru Kochanowskiego i gospodarz Konfrontacji na dzisiejszej konferencji prasowej.Podczas tegorocznego festiwalu odbędzie się finał ogólnopolskiego konkursu "Klasyka Żywa", którego celem jest docenienie najciekawszych inscenizacji polskiej literatury klasycznej. Komisja artystyczna, po obejrzeniu 44 przedstawień z teatrów całej Polski, do rywalizacji w Opolu rekomendowała 7 przedstawień.Konkursowe przedstawienia będą oglądały cztery składy jurorskie. Jury główne przyzna nagrody o łącznej wartości 150 tys. złotych.- Zobaczymy przedstawienia wielkie i kameralne, klasyczne i poszukujące. Jestem pewna, że jury będzie miało kłopot, a widzowie wiele satysfakcji z ich oglądania - powiedziała Dorota Buchwald, dyrektor Instytutu Teatralnego w Warszawie, który jest współorganizatorem Konfrontacji.Odbędą się koncerty, warsztaty, wystawy, dyskusje.Dla dzieci zaplanowano czytanie bajki "Szelmostwa Lisa Witalisa" w reż. Jędrzeja Wieleckiego z udziałem opolskich aktorów. Odbędą się warsztaty dla młodych widzów, zachęcające ich do czytania klasyki.Opolscy aktorzy przygotują koncert klasycznych przebojów opolskiego festiwalu piosenki. Publiczność będzie mogła też wziąć udział w Spacerowniku Teatralnym po tych miejscach Opola, które wiążą się z życiem teatralnym.Bilety na Konfrontacje już zostały sprzedane. Po 26 marca można jednak spodziewać się pewnej dodatkowej puli.