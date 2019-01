Opolskie Lamy 2018. Kto wygrał festiwal filmów?

Grand Prix w kategorii fabuła zdobył Maciej Buchwald za film "Szczęście".

- To jest mój film dyplomowy w Łódzkiej Szkole Filmowej - mówi laureat. - Bardzo mnie cieszy, że nagroda pochodzi od jury w pełni kobiecego, bo zrobiłem film, w którym główną bohaterką jest kobieta i to znaczy, że udało się skomunikować z kobiecą publicznością.

W kategorii animacja główna nagroda przypadła Marcie Pajek za film "III".

Michał Hytroś za film "Siostry" to laureat Grand Prix w kategorii dokument.

- Dziękuję organizatorom Opolskich Lam. Kiedy się zaczyna dopiero robić filmy, a to jest mój pierwszy film, mamy szansę pokazać je na takiej imprezie szerszej publiczności. Dziękuję widzom, że znaleźli czas, by przyjść do kina - mówił Michał Hytroś.

Wyróżnienia:

w kategorii fabuła - Jakub Piątek za film "Users".

w kategorii dokument - Anna Gawlita za film "Krzyżoki".

w kategorii animacja - Karina Paciorkowska za film "Nie masz dystansu".

W konkursie filmów amatorskich jury przyznało Grand Prix Janowi Gruszce za film Jan Gruszka za film "Syzyfy".

Opolską Lamę - nagrodę publiczności - odebrał Maciej Kawalski za film "Atlas".

Festiwal Filmowy Opolskie Lamy to największe wydarzenie filmowe na Opolszczyźnie.

Na konkurs główny nadesłano łącznie około 240 filmów krótkometrażowych. W konkursie walczyło 40 tytułów. Jury i opolanie obejrzeli 30 etiud (12 animacji, 10 fabuł i 8 dokumentów) oraz 10 filmów amatorskich.

W ciągu jedenastu dni festiwalowych w kilkunastu obiektach prezentowane były najważniejsze filmy światowej oraz polskiej kinematografii nie tylko poprzez projekcje filmowe, ale także poprzez liczne spotkania i warsztaty z twórcami.

Honorową Lamę w tym roku odebrał reżyser Marek Koterski.