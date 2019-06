Opolskie place i fontanny czekają na remonty. Ratusz: Nie ma pieniędzy [ZDJĘCIA]

- Wyrosło już pokolenie opolan, którzy nie pamiętają działającej fontanny na pl. Mickiewicza - stwierdza pan Zbigniew, mieszkaniec śródmieścia.

- Teraz to jest obraz nędzy i rozpaczy. Spaceruję tutaj regularnie i widzę, że konstrukcja sypie się coraz bardziej. Ja rozumiem, że miasto chwali się remontami i tworzeniem nowych placów i fontann, ale nie rozumiem, dlaczego nikt nie dba o to, co już mamy. Szczególnie, że rozpadać zaczynają się też elementy pomnika naszego wieszcza - komentuje.

Przypomnijmy, że o planie modernizacji pl. Mickiewicza mówi się od ponad ośmiu lat. Ten zakładał, że postument będzie przestawiony o obrócony o 90 stopni, by otworzyć plac. Oprócz naprawy istniejącej fontanny planowano utworzenie nowej, na terenie zielonym w centrum placu. Miały się na nią składać dwa podłużne zbiorniki, pomiędzy którymi przeskakiwałaby woda.