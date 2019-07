Opolskie zoo ma nowego mieszkańca. Urodził się lemur bandro

- Mały lemur urodził się 20 czerwca. Jako, że jest jeszcze bardzo mały, nie łapaliśmy go. Dlatego też nie wiemy, ile waży, ani jakiej jest płci. Te parametry poznamy około 8 miesiąca, przy okazji czipowania - tłumaczy Anna Włodarczyk, asystent działu hodowlanego w opolskim zoo.

Malucha wraz z rodzicami można oglądać w nowym budynku dla lemurów bandro, znajdującym się nieopodal sów.

Przypomnijmy, pierwsza para lemurów bandro zostały sprowadzone do opolskiego zoo w grudniu 2018 roku. – To bardzo ważne, by dbać o rozmnażanie tego gatunku, ponieważ jego populacja stale maleje, nawet o 30% w skali dekady. Przyczyną tego stanu rzeczy jest niszczenie siedlisk lemurów pod pola ryżowe oraz polowanie na nie – podsumowuje Włodarczyk.