Opony, grille i... umywalki. Wielka akcja sprzątania nad Jeziorem Turawskim

- Jest to dla nas nieco zastanawiające, że ludzie mają siłę przywieźć nad wodę pełne butelki, ale tych pustych już nie potrafią ze sobą zabrać. Takie zachowanie to po prostu chamstwo, brak kultury, bo jak inaczej je określić? - dodaje Jakub Wójcik z Fishing Team Lubliniec, jeden z inicjatorów akcji.

W niedzielną akcję włączyło się około 50 osób. Kolejna edycja odbędzie się za rok. Wędkarze i rybacy zapowiadają jednak, że tereny nad turawskim akwenem będą do tego czasu sprzątać jeszcze kilkukrotnie. - Czynimy to kilka razy w roku, choć już nie na tak dużą skalę. Stale dbamy jednak o to, by miejsce, w którym spędzamy wiele godzin było zachowane w jak najlepszym stanie. Do tego jednak jest też potrzebna świadomość i pozytywne działanie innych użytkowników jeziora - podsumowuje Jakub Roszuk, dyrektor opolskiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.

Zobacz: Świat tonie w śmieciach - jak temu zaradzić?