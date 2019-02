Orszak Wszystkich Świętych przeszedł przez Kędzierzyn-Koźle

Studniówka 2019. Zespół Szkół Ozimek. Maturzyści bawili się na studniówce w Staniszczach Wielkich

Redakcja

Studniówka Zespołu Szkół w Ozimku odbyła się w sobotę. Szalona zabawa trwała do rana. To ostatni moment na szaleństwa, nim na dobre ruszy zakuwanie do matury 2019.