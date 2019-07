Oświadczyny na koncercie muzyki Queen w Opolu. Jak zareagowała wybranka?

Koncert składał się z dwóch części. W pierwszej na scenie zaprezentowali się eleganccy muzycy w symfonicznych aranżacjach. W przerwie panowie zrzucili smokingi, a panie eleganckie kreacje i zobaczyliśmy orkiestrę w drapieżnej, rockowej odsłonie.

Publiczność, zgromadzona w opolskich amfiteatrze, "kupiła" z miejsca tę wizję. "I Want to Break Free", Under Pressure”, "The Show Must Go On" czy "Who wants to live forever" porwały tłum.

Pojawienie się na scenie Sebastiana Machalskiego, aktora musicalowego i wokalisty, który wcielił się w rolę Freddiego Mercury'ego sprawiło, że publiczność poderwała się z krzesełek. Machalski idealnie odwzorował ruch sceniczny legendy zespołu Queen, jego energię i charyzmę. Opolanie przez chwilę mogli poczuć się tak, jakby Freddie wciąż był żywy. Dość powiedzieć, że pod koniec koncertu pod sceną, jak na rockowej imprezie, bawił się rozentuzjazmowany tłum.