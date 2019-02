Oszustwo "na policjanta". Mieszkanka Opola straciła 12 tys. zł

Starsza kobieta, mieszkanka Opola straciła w ten sposób 12 000 złotych. Po raz kolejny policja przypomina i uczula mieszkańców regionu – funkcjonariusze nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie, nigdy też nie proszą o przekazywanie pieniędzy!

Przestępcy wciąż modyfikują swoje metody działania. Podają się za policjantów lub funkcjonariuszy CBŚP i próbują przekonać osoby starsze, że na przykład ich wnuk lub wnuczka brały udział w wypadku. Teraz potrzebują pieniędzy, aby załatwić całą sprawę. Nie wierzmy takim telefonom!

Oszuści działają z presją czasu i powagą funkcji na którą się powołują, próbują nakłonić seniorów do wyjawienia wysokości oszczędności i przekazaniu tych pieniędzy przysłanym osobom. Najważniejsze, żeby taką rozmowę jak najszybciej przerwać.

Pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie czy przelaniu ich na inne konto. Warto skontaktować się z rodziną i całą sytuację wyjaśnić. Należy też o całej sytuacji powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer 112.

Oszuści podszywają się również pod pracowników ZUS-u czy innych instytucji. Pod pretekstem wyjaśnienia sprawy urzędowej próbują dostać się do mieszkania. Kiedy im się to uda, odwracają uwagę osoby starszej, na przykład prosząc o herbatę i zabierają oszczędności tych osób. Dlatego warto zachować czujność! Często w związku z wizytą pracowników administracji, wywieszana jest wcześniej informacja. Sprawdźmy takie ogłoszenie, zadzwońmy do odpowiedniej instytucji.