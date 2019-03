OTBS szykuje się do dwóch inwestycji mieszkaniowych. Powstaną budynki przy ul. Oleskiej oraz pomiędzy Wójtową Wsią i Szczepanowicami

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wraca do tematu realizacji mieszkań przy ul. Oleskiej. Przetarg ma być ogłoszony w najbliższych tygodniach. Lokale nie będą tanie, cena metra kwadratowego mieszkania wyniesie co najmniej 6,5 tys. złotych. Równolegle spółka przygotowuje się do inwestycji na terenie pomiędzy Wójtową Wsią i Winowem.