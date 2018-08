Pablopavo i Ludziki to projekt muzyka znanego chociażby z zespołu Vavamuffin. Formacja, której twórczości nie da się jednoznacznie zakwalifikować, wystąpi na opolskim rynku już w piątek. Szczegóły w artykule poniżej.

Wszechstronnie uzdolniony wokalista, którego muzykę ciężko zakwalifikować do jednego stylu, w ramach Letniej Sceny NCPP wystąpi na opolskim rynku. Już w piątek 10 sierpnia zupełnie za darmo będzie można usłyszeć największe przeboje Pablopavo i Ludziki.Pablopavo to pseudonim artystyczny Pawła Sołtysa. Znany jest jako wokalista, autor tekstów piosenek i kompozytor. Karierę muzyczną prowadzi już od 1993 roku. Można było go usłyszeć z zespołami Saduba, Magara, Sedetiva i Vavamuffin, a w 2009 roku pojawił się debiutancki krążek formacji Pablopavo i Ludziki. Zajmuje się dodatkowo pisaniem prozy i na tym polu również może pochwalić się kilkoma sukcesami. W 2018 roku został laureatem Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego.Pablopavo i Ludziki wystąpią dla opolskich fanów już 10 sierpnia o 20:00 na rynku. Koncert odbędzie się w ramach Letniej Sceny NCPP, czyli cyklu darmowych imprez muzycznych. Trwają one od 6 lipca do końca sierpnia. Kolejnymi artystami jacy się pojawią będzie zespół Kroki oraz Daab. Za nami są już występy Haydamaky, Kalibra 44, Julii Marcell, Nixes i Tabu.