Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa jednak nie chce się połączyć z Uniwersytetem Opolskim

Ta nagła zmiana stanowiska spowodowana została zaproponowanym przez Uniwersytet Opolski 15 stycznia nowym szczegółowym porozumieniem.

"Senat dostrzega tak duże odrębności pomiędzy wizją władz UO co do dalszych losów PMWSZ w strukturze UO a wizją władz naszej uczelni, że nie widzimy możliwości zastosowania formuły włączenia PMWSZ w Opolu do UO, zaproponowanej przez UO i sprzeciwiamy się takiemu włączeniu" - czytamy w uchwale senatu szkoły medycznej.

Na dodatek senat podkreślił: "Nie widzimy możliwości prowadzenia dalszych negocjacji w kierunku ustalenia warunków włączenia PMWSZ do UO i odstępujemy od procedury włączenia".

Senat PMWSZ podjął tę decyzję jednogłośnie. - Ja też głosowałem za przyjęciem uchwały. Podobnie jak nasi studenci - powiedział rektor Tomasz Halski.

Połączenie obu uczelni wydawało się już bliskie po tym, jak w listopadzie 2018 roku senaty PMWSZ i UO podjęły jednobrzmiące uchwały wyrażające na to zgodę. Wypracowane zostało też porozumienie ustalające warunki tego połączenia. Dziś jednak uchwała PMWSZ z 8 listopada w sprawie opinii o włączeniu uczelni medycznej do uniwersytetu straciła moc.

Jednym z powodów jest brak 5-letnich gwarancji zatrudnienia dla pracowników uczelni medycznej.

Rektor UO dziś był nieobecny.

- W związku z nieobecnością prof. Marka Masnyka uczelnia wstrzymuje się z wydaniem komentarza. Do sprawy odniesiemy się szczegółowo w poniedziałek - zapowiedział Maciej Kochański, rzecznik prasowy UO.

