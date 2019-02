Park 800-lecia Opola. Trzy firmy stanęły do przetargu. Kiedy ruszy budowa parku?

Powstanie parku na kilkunastohektarowym terenie pomiędzy parkingiem na Wyspie Bolko a nasypem kolejowym prezydent Arkadiusz Wiśniewski zapowiedział w połowie 2017 roku. Realizacja parku miała być elementem obchodów 800-lecia lokacji miasta. Ostatecznie przetarg ogłoszono dopiero jesienią tego roku. Spowodowane było to m.in. koniecznością wykupu gruntów (co pochłonęło około 3 mln zł) oraz wygospodarowaniem w budżecie miasta pieniędzy na wykonanie parku.

W poniedziałek w ratuszu otwarto koperty z ofertami przetargowymi. Zgłosiły je trzy firmy. Najniższą przedstawiła Best Obepel z Opola. Opiewa na blisko 6,1 mln zł, zaś termin gwarancji na wykonane prace (co jest drugim kryterium branym pod uwagę przy ocenie ofert) to pięć lat.

Kolejną ofertę przedstawiła firma Bilpol z Chorzowa. Wyniosła ponad 6,8 mln zł, a okres gwarancji to cztery lata. Najdroższą propozycję przedstawiła firma Wasbud z Grodkowa – ponad 10,8 mln zł, przy pięcioletnim okresie gwarancji.

Dwie pierwsze oferty mieszczą się w kwocie prawie 7 mln zł, jakie w kasie miasta zarezerwowano na realizację parku. Jeśli więc podczas weryfikacji oferta żadna z nich nie zostanie odrzucona, a wynik przetargu nie będzie oprotestowany przez innych jego uczestników, to umowa z wykonawcą powinna być podpisana w najbliższych tygodniach. To by okazało, że jeszcze w tym roku ruszy realizacja nowego parku.

Jubileuszowy park ma być gotowy do połowy listopada 2019 roku. Powstaną tam dwie główne aleje o nawierzchni asfaltowej, a także szereg alejek bocznych. Długość tras rowerowych ma przekraczać kilometr. Na terenie parku planowane jest nasadzenie blisko 1200 drzew. W większości będą to sadzonki o wysokości 2-3 metrów i obwodach pnia w granicach 14-16 cm. Planowane są też sadzonki mniejsze, jak i drzewa pięciometrowe. Planowana jest też aleja czereśniowa. Cały park ma być oświetlony.

