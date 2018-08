- Od kilku tygodni mamy upały, a w autobusach firmy Opolskie PKS nie ma ani klimatyzacji, ani nie da się otworzyć okien – skarży się jedna z pasażerek. Przewoźnik odpiera, że w obecnych warunkach pogodowych nawet autobusy wyposażone w klimatyzację nie gwarantują komfortowej podróży.

Pani Małgorzata w dni pracujące codziennie dojeżdża do Opola ze Skorogoszczy. – Problem z firmą Opolskie PKS jest taki, że stan taboru przewoźnika pozostawia wiele do życzenia. Słyszałam, że część autobusów ma klimatyzację, ale takie do Skorogoszczy nigdy nie kursują – opowiada.- To duży kłopot o tyle, że przy upałach panujących od kilku tygodni wnętrze autobusu jest jak piekarnik. Gdy na dworze jest ponad 30 stopni Celsjusza, to w pojeździe jest jeszcze cieplej. A już kompletnym absurdem jest fakt, że w pojazdach nie da się otworzyć okien – denerwuje się pani Małgorzata.- Najgorsze w tym wszystkim jest to, że bilet miesięczny nie kosztuje mało, bo 260 złotych. A mimo to, podczas upałów podróżujemy w warunkach gorszych niż zwierzęta. Co więcej, podczas telefonicznej interwencji od pani kierownik przewozów usłyszałam, że nie ma wymogów, aby autobusy były klimatyzowane – mówi kobieta.Przemysław Nijakowski, prezes firmy Opolskie PKS, przyznaje, że tylko 30 procent z około setki autokarów wchodzących w skład taboru przewoźnika posiada klimatyzację.Przemysław Nijakowski nie zgadza się jednak z zarzutem o to, że w pojazdach nie ma żadnej wentylacji. – Są nawiewy, lufciki w dachu, część okien jest uchylna – wylicza.- Prawda jest też taka, że pasażerowie na różnych liniach są różnie traktowani przez władzę. PKS-y w Kluczborku czy Strzelcach Opolskich podlegają samorządom, które mogą sięgać po unijne dotacje na modernizację taboru. My jesteśmy firmą prywatną i na wymianę autobusu na nowszy i lepiej wyposażony możemy sobie pozwolić tylko na podstawie wypracowywanych zysków – argumentuje prezes firmy Opolskie PKS.Spółka nie planuje jednak specjalnego instalowania klimatyzacji do pojazdów, które jej nie posiadają.– Autokar to nie samochód osobowy. To znacznie bardziej skomplikowana operacja, której koszt niejednokrotnie byłby wyższy niż wartość samego pojazdu – mówi Przemysław Nijakowski i zaznacza, że wszystkie pojazdy kupowane przez przewoźnika są wyposażone w klimatyzację.