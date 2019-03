Pedofile grożą w internecie śmiercią panu Krzysztofowi z Kędzierzyna-Koźla. Szokujące wpisy w sieci [screeny]

Anonimowi przestępcy skarżą się, że łowcy pedofilii czują się bezkarni i mają przyzwolenie na swoją działalność. "Ale jakby kilku zostało brutalnie znikniętych albo uszkodzonych to dałoby to reszcie do myślenia" - pisze jeden z pedofilów.

W innym wpisie można znaleźć listę osób, które powinny zostać ukarane za ujawnianie pedofilii w lokalnej społeczności. Są tam imiona, nazwiska, a nawet adresy. Jest również adres pana Krzysztofa z Kędzierzyna-Koźla.

Ale co najbardziej go przeraziło to fakt, że pedofile zamieścili w sieci dane jego córki wraz z informacją do jakiej szkoły chodzi, a nawet do której klasy uczęszcza. Mało tego, publikują zdjęcie klasowe dziewczynki.

"Która to suczka na zdjęciu" - pyta jeden z nich.