Od połowy maja dopuszczalne jest spożywanie alkoholu na bulwarze nadodrzańskim. Okoliczni mieszkańcy alarmują, że od tego czasu codziennie widać tam pozostałości po biesiadujących. Urząd miasta deklaruje zakup większych koszy, ale nie wiadomo, kiedy one się tam pojawią.

- Regularnie chodzę tam na spacery z psem. Od czasu umożliwienia picia alkoholu na bulwarze nie sposób nie zauważyć, że jest on bardziej zaśmiecony - mówi pan Adam z Pasieki.



- Zdarza się, że ludzie hałasują tu wieczorami. No i chyba nie wszyscy wiedzą, że alkohol można pić tylko na bulwarze, ale już nie w parku, który też stał się bardziej zaśmiecony - zauważa.



Potwierdza to pan Edward, który w wiadomości wysłanej do redakcji “NTO” relacjonuje “biesiadę”, która odbyła się przy skałce wspinaczkowej w nocy z piątku na sobotę. Co prawda policja uspokoiła pijących, ale butelki po libacji były w parku co najmniej do poniedziałku.



Przemysław Pospieszyński, radny klubu PO, który był inicjatorem umożliwienia spożywania alkoholu na bulwarze podkreśla, że od tego czasu wielokrotnie odwiedzał okolice Odry.



- Wbrew obawom u nas nie ma powtórki z tego, co dzieje się w Warszawie. Ludzie bawią się kulturalnie. Straż Miejska powinna co najwyżej informować o tym, że w parku już nie wolno pić alkoholu. Na bulwarze natomiast przydałyby się większe pojemniki na śmieci - stwierdza.



Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik prezydenta Opola, przyznaje, że strażnicy miejscy nie odnotowali zwiększonej ilości interwencji od czasu dopuszczenia picia alkoholu na bulwarze.



- Jesteśmy na etapie zapytania ofertowego w temacie zakupu większych kontenerów na śmieci. Zakładamy, że uda się je sprowadzić w najbliższych miesiącach - mówi.



