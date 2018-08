Wypadek w Sokolnikach w gminie Dąbrowa. Pogotowie zabrało 12-letniego chłopca do szpitala, a policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę, który dał nastolatkowi petardę. Był pijany. Grozi mu teraz nawet do 10 lat więzienia.

Do wypadku doszło w niedzielę około godziny 15.00 na odpuście w Sokolnikach w gminie Dąbrowa w powiecie opolskim.Jak wynika z pierwszych ustaleń wezwanych na miejsce policjantów, 53-letni mężczyzna zawołał do siebie 12-latka i zaproponował mu odpalenie petardy.- Chłopak wziął ją do ręki, a kiedy petarda została odpalona, eksplodowała mu w rękach - informuje starszy sierżant Przemysław Kędzior z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. - Dziecko pobiegło zaraz do rodziców, którzy wezwali pogotowie i policję.Nastolatek z ranami kończyn został odwieziony karetką pogotowia do szpitala. Policjanci zatrzymali natomiast 53-latka, który dał mu petardę.- Okazało się, że mężczyzna był pijany, Miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu - dodaje Przemysław Kędzior. - Mężczyzna usłyszy zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu za co grozi do 10 lat więzienia.