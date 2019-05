PGE z uczniami posadziła pod Opolem 1 tys. młodych drzew w ramach tegorocznej edycji „Lasów pełnych energii”

„Lasy pełne energii” to autorska, ekologiczna inicjatywa spółki PGE Dystrybucja, obecnie realizowana we wszystkich kluczowych spółkach Grupy. Pracownicy wraz z rodzinami, z pomocą oraz pod opieką leśników z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, a także dzięki zaangażowaniu młodzieży szkolnej, harcerzy i lokalnych społeczności, przez ostatnie 19 lat posadzili blisko 600 tysięcy drzew, głównie sosen, świerków i dębów.

Ujemny bilans zieleni w Opolu. Ratusz: To się zmieni

Sadząc lasy Grupa PGE realizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz zrównoważonego rozwoju, a także aktywizuje otoczenie spółek Grupy PGE w obszarze działań na rzecz środowiska naturalnego. Akcja rozwija również przyjętą w Grupie PGE ideę zielonego biura polegającą na rozważnym korzystaniu z zasobów, m.in. wody i energii, segregowaniu odpadów, a także ograniczaniu liczby wydruków w biurach. Coroczną akcją sadzenia młodych drzew Grupa PGE obchodzi Światowy Dzień Ziemi, który przypada na 22 kwietnia.

PGE GiEK posadziła w tym roku 17 tysięcy młodych drzew

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna we współpracy z Nadleśnictwami Bełchatów, Gryfino, Opole i Pieńsk, a także uczniami Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Herberta z Bełchatowa, Szkoły Podstawowej nr 3 z Gryfina, Szkoły Podstawowej nr 26 z Opola i Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Barbary z Bogatyni, przy wsparciu Fundacji PGE, zrealizowała kolejną edycją „Lasów pełnych energii”.

Podczas 5 akcji zorganizowanych w 4 województwach zasadzono ponad 17 tysięcy nowych drzew wśród, których znalazły się świerki, sosny, buki oraz brzozy.

– W tym roku, na terenie czterech województw, PGE GiEK posadziła rekordową ilość młodych drzew w ramach „Lasów pełnych energii”. Daliśmy przyrodzie ponad 17 tysięcy nowych sadzonek, co jest dowodem na to, że nie jest nam obojętne środowisko, w którym działalność prowadzą nasze elektrownie i kopalnie. Jesteśmy ważnym partnerem lokalnej społeczności, a społeczna odpowiedzialność biznesu to jeden z priorytetów naszej codziennej pracy. Sadzenie nowych lasów jest szczególnie ważne wobec pogarszającej się w ostatnich latach jakości powietrza, związanej z tzw. niską emisją, odpowiedzialności za przyszłe pokolenia i stan środowiska naturalnego - powiedział Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

- Warto podkreślić, że PGE GiEK lasy sadzi nie tylko „od święta”. Na terenie KWB Bełchatów i KWB Turów, w wyniku rekultywacji terenów pogórniczych do końca 2018 roku przybyło blisko 47 mln sadzonek - dodał prezes Ostrowski.