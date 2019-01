PGNiG Superliga. Gwardia Opole sprostała roli faworyta i pewnie pokonała Pogoń Szczecin

Przed drugą konfrontacją tych drużyn w 2019 roku było wiadomo wszem i wobec, że jej faworyt jest tylko jeden. O tym, że byli to opolanie najlepiej świadczył wynik potyczki, jaka miała miejsce niespełna dwa tygodnie temu w 1/8 finału Pucharu Polski. Wówczas to w Szczecinie Gwardia zwyciężyła aż 40:30.

Klasą sam dla siebie w tamtym starciu był prawoskrzydłowy opolskiego zespołu Patryk Mauer. Zdobył on wówczas aż 13 goli. W pierwszym ligowym spotkaniu gwardzistów w 2019 roku pierwszoplanowe role odgrywali jednak inni zawodnicy.

Od początku spotkania z Pogonią znakomicie spisywał się przede wszystkim rozgrywający Jędrzej Zieniewicz. Zawodnik ten, który w pierwszej części sezonu sporadycznie pojawiał się na boisku, przez całą pierwszą połowę potwierdzał, że drzemią w nim duże możliwości. To, co pokazał choćby w sparingowym boju z reprezentacją Angoli, przełożył teraz na płaszczyznę ligową. Nie tylko był najlepszym strzelcem drużyny, ale również popisał się paroma efektownymi podaniami. To głównie dzięki jego zagraniom opolanie już w 10. minucie objęli prowadzenie 7:3.

Spokój z tyłu, równoznaczny z kontrolowaniem dalszego przebiegu pojedynku, zapewniał im z kolei bramkarz Adam Malcher. Dla szczecinian był on prawdziwym utrapieniem, ponieważ wyłapał nie tylko dużo ich prób z gry, ale również zatrzymywał wykonywane przez nich rzuty karne.

W międzyczasie jeszcze kilka trafień z koła dołożył Mateusz Jankowski, co sprawiło, że już na półmetku Gwardia posiadała bezpieczną, sześciobramkową zaliczkę (17:11).

Po przerwie wielkich emocji już nie doświadczyliśmy. Na starcie drugiej odsłony gospodarze wykorzystali serię błędów rywali i odskoczyli na 19:11. Pogoń na zdobycie pierwszego gola w tej części gry czekała blisko siedem minut, ale później była już bezradna wobec utrzymujących solidny poziom szczypiornistów Gwardii.

O tym, w jak spokojnym tempie przebiegała druga połowa najlepiej świadczy fakt, że największe poruszenie na trybunach wywołała sytuacja z 39. minuty, kiedy to z boiska długo nie podnosił się obrotowy Pogoni Arkadiusz Bosy. Choć konieczna była interwencja ratowników medycznych, po dłuższej chwili gracz ten na szczęście ostatecznie powstał o własnych siłach, choć do gry później już nie wrócił.

Gwardia Opole - Pogoń Szczecin 28:22 (17:11)