PGNiG Superliga. Gwardia Opole zagra w półfinale! Drugi raz wygrała z Azotami Puławy

Do rewanżowego starcia Gwardia przystępowała w minimalnie lepszym położeniu. Dokładnie rzecz ujmując, przed pierwszym gwizdkiem starcia w Stegu Arenie miała dwie bramki przewagi. W Puławach wygrała 27:25.

Jej przedstawiciele zdawali sobie sprawę, że są w niezłym położeniu, ale jednocześnie raczej zachowywali spokój.

- Na wyjeździe mogliśmy wygrać nieco wyżej, ale z drugiej strony tak naprawdę rozmiar triumfu nie ma to dla nas samych szczególnie wielkiego znaczenia - mówił Mateusz Jankowski, obrotowy i kapitan opolskiego zespołu. - Na rewanż bowiem i tak wychodzimy z założeniem, by po raz kolejny zwyciężyć. To jedyne słuszne podejście. Dalej po prostu awansuje ten, kto pokaże w rewanżu więcej charakteru.

W nieco bardziej optymistycznym tonie, ale jeszcze przed startem ćwierćfinałowej serii wypowiadał się skrzydłowy Gwardii, Patryk Mauer.

"W Puławach postawiliśmy sobie za cel, by nie patrzeć na wszystko, co się dzieje dookoła, tylko zostawić maksimum zdrowia na boisku. Udało się wygrać, ale wiedzieliśmy, że rewanż będzie jeszcze trudniejszy, zarówno od strony sportowej, jak i mentalnej. Po naszej postawie było jednak widać, że do końca wierzyliśmy w sukces, nie pękliśmy w trudnych momentach i dzięki temu potwierdziliśmy swoją wyższość drugim zwycięstwem" Mateusz Jankowski, obrotowy Gwardii

- Czuję, że rewanż w Stegu Arenie będzie naszym najlepszym występem w sezonie - zapowiadał. - Zapraszam wszystkich kibiców, bo uważam, że będą częścią niesamowitej potyczki, zapewne rozstrzygającej się w ostatnich sekundach.

Patrząc na przebieg pierwszej połowy, znacznie bliższe prawdy była druga część cytowanej wyżej wypowiedzi. Swoją postawą szczypiorniści z Puław pokazali, że ani trochę nie zamierzają ułatwiać zadania gwardzistom.