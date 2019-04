PGNiG Superliga. Gwiazda Gwardii Opole podjęła decyzję. Adam Malcher zostaje w klubie!

Kwestia pozostania popularnego "Jogiego" w opolskiej ekipie była od kilku tygodni jednym z najbardziej interesujących wątków transferowych w PGNiG Superlidze. Najpierw głośno było o propozycji ze strony Vive Kielce, a potem do gry o golkipera włączyły się również m.in. Górnik Zabrze i Azoty Puławy. Chodziły też słuchy o propozycji z niemieckiego SC Lipsk.

Mimo tak wielu propozycji, niespełna 33-letni bramkarz zdecydował się pozostać w swoim macierzystym klubie, do którego powrócił w 2013 roku z Zagłębia Lubin.

- Jestem zadowolony z pobytu w Gwardii, stąd też zdecydowałem się na przedłużenie z nią kontraktu o trzy lata - powiedział Malcher w przerwie meczu z Arką Gdynia na oczach publiczności zgromadzonej w Stegu Arenie.

- Po długich negocjacjach udało nam się zatrzymać Adama, z czego wszyscy w klubie jesteśmy niezmiernie szczęśliwi - dodał Tomasz Wróbel, dyrektor sportowy Gwardii. - Chcemy doprowadzić do tego, by to właśnie w Opolu pewnego dnia Adam zakończył karierę, a jego koszulka była pierwszą, jaka zawiśnie pod dachem Stegu Areny.