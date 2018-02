Piastonalia - wzorem lat ubiegłych - potrwają 6 dni. Rozpoczną się 21 maja i potrwają do 26 maja, co tradycyjnie sprawia, że święto opolskich studentów jest nadal jedną z najdłużej trwających imprez tego typu w kraju.





Połączone siły samorządów studenckich Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej pracują nad dopięciem programu imprezy. Wiadomo już, że w dniach 21-23 maja impreza będzie się skupiała wokół Politechniki, za trzy kolejne dni odpowiedzialny jest uniwersytet.Impreza odbywać będzie się na Błoniach Politechniki Opolskiej przy ul. Sosnkowskiego oraz w kampusie Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej.- Współpraca wygląda jak w latach ubiegłych – są części organizowane wspólne, ale też te, które każdy samorząd przygotowuje oddzielnie – mówi Izabela Kaczyńska, przewodnicząca Samorządu Studenckiego UO. – Jeśli chodzi o imprezy towarzyszące, to na razie mogę powiedzieć tylko tyle, że na pewno nie zabraknie Żakinady, która co roku jest jednym z bardziej barwnych elementów święta – dodaje.Pochód odbędzie się trzeciego lub czwartego dnia imprezy. Przewodnicząca samorządu studenckiego zapewnia też, że muzyczny program Piastonaliów zaplanowano w taki sposób, by każdy znalazł coś dla siebie.Jak informuje Piotr Letachowicz z biura prasowego Urzędu Miasta w Opolu na Piastonalia ratusz przekaże 90 tysięcy złotych.Pewne jest, że wszystkie koncerty i imprezy będą darmowe - Nie chcielibyśmy z tego rezygnować – mówi Kaczyńska.Organizatorzy zapraszają do śledzenia fanpage’ów Piastonalia – Juwenalia Opole, na których wkrótce znajdziecie więcej informacji na temat tegorocznego święta studentów. Można też włączyć się w jej organizację, przysyłając pomysły na piasto­na­liowe imprezy (samorzad@po.opole.pl.)Zanim jednak wystrzelą koncertowe Piastonalia, studenci obu uczelni szykują się na inne muzyczne imprezy. 15 marca w SCK zaplanowano Zimową Giełdę Piosenki, a tydzień później w NCPP odbędzie się przegląd Rock Time.