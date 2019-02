Pięciu mężczyzn z powiatu opolskiego odpowie za włamania, paserstwo i posiadanie narkotyków

Kilka dni temu właściciel zakładu wulkanizacyjnego telefonicznie powiadomił dyżurnego policji z Ozimka o niepokojącej sytuacji. Z jego relacji wynikało, że około trzeciej w nocy, czterech mężczyzn obserwowało jego posesję. Zostali jednak przez niego spłoszeni i uciekli do pobliskiego lasu.

Na miejsce natychmiast pojechały policyjne patrole z Ozimka i Opola.

- Po kilkudziesięciu minutach wpadł 31-latek, miał on przy sobie kluczyki do forda zaparkowanego w pobliżu posesji zgłaszającego - mówi starszy sierżant Przemysław Kędzior z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. - W środku samochodu były narzędzia, mogące służyć do włamań.

Dodatkowo, policjanci znaleźli przy nim zawiniątko z białym proszkiem. Badanie pokazało, że jest to amfetamina. Po chwili zostali zatrzymani jego kompani - 27- i 29-latek. Wszyscy trzej usłyszeli zarzut usiłowania włamania, 31-latek dodatkowo posiadania narkotyków.

- Mężczyźni przyznali, że obserwowali posesję, bo mieli zamiar włamać się do zakładu wulkanizacyjnego - dodaje Przemysław Kędzior.

Śledczy z Ozimka wiedzieli jednak, że w sprawę zamieszana jest jeszcze jedna osoba. Po dwóch dniach, 24-letni mieszkaniec powiatu, usłyszał ten sam zarzut.

Dodatkowo policjanci powiązali go z włamaniem do garażu i salonu gier. Zarzuty usłyszał także 22-letni mieszkaniec powiatu opolskiego. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli skradzione z garażu elektronarzędzia oraz amfetaminę.

Za włamania i jego usiłowanie, mężczyznom grozi teraz nawet do 10 lat więzienia. Paserstwo z kolei zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności, zaś posiadanie narkotyków do 3 lat.

Zobacz: 33-latek z Wołczyna chciał kupić narkotyki od... policjantów