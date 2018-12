Pieniądze na założenie firmy 2019. Fundusze na założenie własnej działalności gospodarczej może dostać 490 osób w województwie opolskim

Skorzystać z tej pomocy mogą osoby powyżej 30. roku, życia, bezrobotne, ale z pomysłem na biznes, będą się mogły zgłaszać do kilku instytucji, które w ramach konkursu otrzymały na ten cel pieniądze.

Będzie można otrzymać dotacje na założenie własnej firmy, ale także nauczyć się, jak taką firmę otworzyć i uzyskać pomoc doradcy na pierwszym etapie jej prowadzenia.

Wszystkie projekty rozpoczną się na przełomie grudnia i stycznia, więc trzeba śledzić ogłoszenia i pytać o szczegóły w tych instytucjach bądź w punktach informacyjnych funduszy unijnych – mówi wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Milena Piechnik.

WUP jest jedną z instytucji, która będzie realizowała taki projekt. Pozostałe to:

Opolska Izba Gospodarcza

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Uniwersytet Opolski

Powiat kluczborski

Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości

Izba Rzemieślnicza w Opolu

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa opolskiego, a to już kolejna możliwość otrzymania wsparcia na ten cel.

– Rozstrzygnięcie tego konkursu to jedna z pierwszych decyzji nowego zarządu województwa – cieszy się marszałek Andrzej Buła. – Mam nadzieję, że z tych pieniędzy skorzystają osoby, które mają pomysł na swoją przyszłość, a do tej pory brakowało im na to funduszy - dodaje.

