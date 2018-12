Pierniczki na święta. Jak je upiec? To łatwe [PRZEPIS]

Pierniczki zrób wcześniej

Coraz bliżej święta, magiczny czas kiedy w domu rozchodzi się aromat wigilijnych potraw i świątecznych wypieków. To właśnie teraz jest najlepszy czas by przygotować pierniczki, które najlepiej smakują 2-3 tygodnie po przygotowaniu.

Jak upiec pierniki?

Pierniczki przygotowuje się szybko i łatwo. Dodatkowo możemy je udekorować aromatycznym lukrem i kolorowymi posypkami, bakaliami czy wiórkami kokosowymi. Pierniki możemy wykorzystać także jako ozdoby choinkowe - wystarczy zrobić w nich dziurkę i przewlec wstążkę. Jeśli nie wykorzystamy świątecznego zapasu pierników, wystarczy wyłożyć je do metalowej puszki i delektować się nimi, zawsze kiedy najdzie nas ochota na coś słodkiego. Pierniczki długo zachowują świeżość.

Przepis na pierniczki - składniki na ciasto:

120 g margaryny

200 g cukru pudru

200 g miodu

450 g mąki

1 jajko

łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżeczki kakao

1 opakowanie przyprawy do piernika

Przepis na pierniczki - składniki na lukier królewski

1 białko

250g cukru pudru

3 łyżki soku z cytryny

Jak upiec pierniki - przygotowanie:

Krok 1 - Wszystkie suche składniki mieszamy razem, następnie dodajemy do nich pozostałe składników i wyrabiamy ciasto aż będzie gładkie.

Krok 2 - Ciasto wałkujemy na grubość około 5 mm i wycinamy pierniczki.

Krok 3 - Pierniczki wykładamy na blachę wyłożoną pergaminem i pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temp. 170-180 stopni przez ok. 10 minut.

Krok 4 - Przygotowujemy lukier. W tym celu ubijamy delikatnie białka, dodajemy połowę cukru pudru nie przestając ubijać. Następnie wlewamy sok z cytryny i dodajemy resztę cukru pudru stopniowo, aż do momentu kiedy uzyskamy potrzebną gęstość lukru odpowiednią do dekoracji.

Krok 5 - Wyciągamy pierniki z piekarnika, czekamy aż ostygną i dekorujemy lukrem.

Smacznego! Pierniczki gotowe!

