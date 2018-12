Pierścionek zaręczynowy – czy klasyka zawsze będzie strzałem w dziesiątkę?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pierścionka zaręczynowego?

Czy pierścionek zaręczynowy to „tylko” symbol? Choć w tym szczególnym dniu najważniejsze jest Wasze uczucie, każda kobieta skrycie marzy o tym, żeby jej pierścionek był wyjątkowy. Co jednaknależy rozumieć pod tym pojęciem? Wyjątkowy pierścionek to taki, który jest idealnie dopasowany do gustu, charakteru i biżuteryjnych upodobań przyszłej wybranki. Pamiętaj, że to, co dla jednej kobiety będzie spełnieniem marzeń, dla drugiej może być… wielkimrozczarowaniem. Jak więc wybrać idealny model?

Coraz więcej pań ma dokładnie sprecyzowane oczekiwania dotyczące pierścionka zaręczynowego. Być może Twoja ukochana dawała Ci już wcześniej subtelne sygnały? Spróbuj odkryć, o czym marzy.Sprawdź, jaki ma styl i co lubi, a przede wszystkim jaką biżuterię najchętniej nosi. Jeżeli chcesz mieć 100% pewności, poproś o radę jej mamę lub najlepszą przyjaciółkę – kobiety uwielbiają rozmawiać o zaręczynach. Pamiętaj, że wszystko musi odbywać się wabsolutnej tajemnicy!

Klasyczny pierścionek będzie doskonale pasował do dziewczyny o łagodnym usposobieniu. Jeśli Twoja przyszła narzeczona lubi subtelną biżuterię, która nie rzuca się w oczy, postaw na klasycznymodel z pojedynczym brylantem w koronie zakutym w obrączce z żółtego złota - przykład znajdziesz na tej stronie.

Twoja przyszła narzeczona uwielbia biżuterię, obok której nikt nie przejdzie obojętnie? Jest ekstrawertyczką – uwielbia być w centrum uwagi i chętnie dzieli się swoimi przeżyciami w mediachspołecznościowych? U producentów biżuterii znajdziesz także pierścionki zaręczynowe charakteryzujące się odważnym designem i finezyjnym wzornictwem np. obrączki o nietypowych kształtach: przywodzących na myśl fale lub łodygi kwiatów poruszające się na wietrze.Na oryginalność możesz sobie pozwolić także w doborze kształtu, wielkości i umiejscowienia brylantu. Coraz popularniejsze są modele z kamieniami zakutymi zarówno w koronie, jak i obrączce. Przepiękną ozdobą kobiecej dłoni będzie pierścionek z diamentami ułożonymiw oryginalną kwiatową kompozycję. Zachwyt w oczach ukochanej będzie najlepszą nagrodą!

Czy pierścionek z diamentem będzie pasował na każdą okazję?

Na rynku dostępnych jest wiele kształtów i wzorów pierścionków zaręczynowych. Producenci biżuterii oferują zarówno klasyczne modele, jak i ozdoby nieco odbiegające od tradycyjnych pierścionkówna oświadczyny. Postaw na eleganckie połączenie złota i brylantów, które nigdy nie wyjdzie z mody. Nie musisz się jednak bać odważnych rozwiązań i oryginalnego wzornictwa! Złoty pierścionek z diamentem doskonale sprawdzi się w każdej sytuacji. Będzie pasował zarówno do codziennego looku, jak i na wyjątkowe, wieczorne wyjście. Brylanty to najpiękniejsza ozdoba – dodają blasku, pewności siebie i idealnie komponują się z każdą stylizacją. Odpowiednio przechowywane nigdy nie stracą swojego pierwotnego blasku.