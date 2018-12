Pierwsze warsztaty „Bądź sobą po swojemu” za nami!

Zaproszona do projektu Katarzyna Hajduga – trenerka mentalna i coach poprowadziła całodniowe zajęcia, podczas których uczestniczki mogły dowiedzieć się jakim typem osobowości są, jak patrzy na nie środowisko zewnętrzne, jak żyć z kompleksami i lepiej postrzegać siebie. Dowiedziały się również skąd czerpać energię do życia i działania, jak doceniać to, co się ma na co dzień oraz jak nie ulegać presji mediów społecznościowych i nabrać dystansu do prezentowanego w nich stylu życia. Warsztatom towarzyszyły niezwykłe emocje i łzy wzruszenia. Uczestniczki pożegnały trenerkę owacją na stojąco.

Do tej pory projekt poparło dużo grono polskich gwiazd m.in. Sonia Bohosiewicz, Aneta Zając, Ilona Wrońska, Natalia Jakuła, Anna Lucińska, Dorota Michałowska, Ewa Pacuła i wiele innych, które na swoich kanałach społecznościowych opublikowały zdjęcia w koszulkach z hasztagiem i uzasadniły, dlaczego warto być sobą po swojemu. Uczestniczki warsztatów otrzymają w prezencie takie właśnie koszulki, symbolizujące przyłączenie się do akcji.

Kolejne warsztaty zapowiedziano na 19 stycznia 2019r. Odbędą się w Olsztynie. Więcej informacji na stronie www.badzsobaposwojemu.pl