Pierwsze zdjęcie czarnej dziury ujrzało światło dzienne! W sieci pojawiły się już memy [ZDJĘCIA]

Światło dzienne ujrzało pierwsze w historii zdjęcie czarnej dziury. Niektórzy uważają, że to dzień i obraz, który z pewnością zostanie zapamiętany w historii nauki. Z kolei dla innych to kolejna świetna okazja do wykazania się kreatywnością i stworzenia serii memów. Tym sposobem czarna dziura została porównana m.in. do... oczu kota i amerykańskiego pączka. Zobaczcie sami!