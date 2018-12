Pierwszy sklep marki Huawei oficjalnie otwarty

Polacy markę Huawei znają już bardzo dobrze. Do tej pory jednak ich produkty zakupić można było wyłącznie przez pośredników – salony sieci komórkowych lub sklepy ze sprzętem elektronicznym. Teraz sytuacja się zmieniła. 15 grudnia w centrum handlowym Arkadia otwarty został pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej sklep.

- To jest nasz pierwszy salon nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy. Jest to sklep, w którym znajdziemy cały nasz asortyment. Będzie się tutaj także dużo działo. Przede wszystkim będą warsztaty z naszymi influencerami oraz spotkania, na których będziemy chcieli przybliżyć najnowsze technologie, które są w naszych produktach. To będzie takie centrum spotkań Huawei, a nie wyłączanie sklep - wyjaśniała Dorota Haller, dyrektor marketingu Huawei Polska.

Salon Huawei Warszawa - otwarcie

Oficjalne otwarcie sklepu Huawei odbyło się 15 grudnia, tuż przed 11, ale świętowanie trwało cały weekend. Centralnym punktem imprezy był hol główny w Arkadii, gdzie ustawiona została duża scena. To tam odbywały się różne konkursy z nagrodami oraz spotkania z influencerami z #TeamHuawei. W sobotę wśród gości pojawili się m.in.: Jankes, Karolina Pisarek i Jakob Kosel, a o muzyczne doznania zadbała Sarsa. Natomiast w niedzielę można było liczyć na spotkanie z Anną Lewandowską oraz Kubą Wojewódzkim.

Więcej niż sklep

Na pierwszy rzut oka salon wygląda bardzo niepozornie, ale wystarczy zrobić kilka kroków, aby przekonać się, że to wyłącznie pozory. - Idea jest taka, żeby zaskoczyć naszych gości i naszych konsumentów. Mamy sklep podzielony na strefy tak, żeby było najwygodniej naszym użytkownikom, żeby można było zobaczyć cały asortyment, począwszy od akcesoriów, poprzez nasze smartfony, komputery i tablety, aż po nasz serwis – dodała Dorota Haller.

Ten sklep to nie tylko miejsce, w którym możemy kupić produkty od chińskiego producenta, ale także możemy skorzystać z usług serwisu.

Będąc w salonie uwagę zwraca dbałość o detale. Nie zabrakło nawet warszawskiego akcentu, czyli syrenki.

- Jesteśmy bardzo z tego dumni! To jest salon, który nazywa się Huawei Warszawa, a z kolei Warszawa kojarzy się z syrenką. Co więcej, w kulturze chińskiej 8 jest cyfrą szczęśliwą, dlatego syrenka w naszym salonie również nawiązuje do tej ósemki – wspomniała dyrektorka marketingu Huawei Polska - To jest takie powiązanie kulturowe naszej firmy, która pochodzi z Chin i Warszawy, w której otworzyliśmy nasz sklep.

Innowacyjna technologia

We współczesnych smartfonach konsumenci oczekują przede wszystkim dobrego aparatu, wytrzymałej, a zarazem szybko ładującej się baterii oraz fajnego designu. Wszystkie te cechy niewątpliwie spełniają telefony Huawei.

Szczególnie najnowszy model, czyli Huawei Mate 20 Pro, który zaledwie kilka dni temu został uznany przez polskich konsumentów najlepszym smartfonem 2018 roku. Nic dziwnego, skoro ten telefon ma absolutnie innowacyjną technologię.

- Huawei Mate 20 Pro zasilany jest sztuczną inteligencją, ma 3 aparaty, jest również pierwszym smartfonem, który ma ładowanie zwrotne. Krótko mówiąc, jeśli ktoś ma smartfona, który ma słabszą baterię, a takich jest większość na rynku, my możemy użyczyć prądu od Mate 20 Pro. Również fantastyczną rzeczą w tym telefonie jest to, że mamy coś, co nazywa się „supercharger”, czyli szybkie ładowanie. Można w 30 minut naładować telefon do 70% - wytłumaczyła Dorota Haller.

Najlepiej jest osobiście wybrać się do sklepu Huawei Polska, aby zobaczyć na własne oczy wszystkie produkty - Myślę, że to będzie najlepsza zachęta, zobaczenia naszych produktów, a nie tylko oglądanie – wtrąciła dyrektora marketingu Huawei Polska.

Robert Lewandowski dalej z Huawei Polska

Od pewnego czasu czołowym ambasadorem marki Huawei jest Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej przedłużył kontrakt z firmą. - Jesteśmy zachwyceni, że będziemy współpracować dalej. Robert Lewandowski jest kwintesencją tego, czym jest marka Huawei, czyli „Make it possible”. Marka Huawei walczy, żeby z pozoru rzeczy niemożliwe, stały się możliwe – podsumowała Dorota Haller.

Do #TeamHuawei, który składa się z influencerów pochodzących z różnych środowisk, zarówno z telewizji, internetu, jak i radia, dołączyła także żona Roberta Lewandowskiego – Anna.