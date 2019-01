Pies wpadł pod lód na Kanale Ulgi w Opolu. Uratowali go strażacy [ZDJĘCIA]

W sobotę o godzinie 14.40 strażacy otrzymali informację, że na Kanale Ulgi w Opolu, w okolicy przycumowanej barki, pod lód wpadł pies. Na miejsce pojechały dwa zastępy strażaków z JRG 2 i jeden z JRG 1.

Czworonóg uwięziony był około pięciu metrów od brzegu. Ratownicy ubrani w ochronne kombinezony, asekurowani linkami, za pomocą drabiny dotarli do uwięzionego zwierzęcia i wyciągnęli go na brzeg. Pies żyje, został odwieziony do weterynarza.

Budżet alert - wszystkie informacje o budżecie obywatelskim