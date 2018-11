Piją, sikają, krew się leje, a cierpią lokatorzy jednego z bloków w Opolu [DRASTYCZNE ZDJĘCIA]

- Przecież tutaj nie da się funkcjonować normalnie, proszę przyjechać i zobaczyć, w jakich warunkach mieszkamy i to wszystko przez kilku pijaków - mówi jedna z mieszkanek bloku przy ul. Nysy Łużyckiej 9 w Opolu.

Kobieta prosi o anonimowość, bo boi się zemsty mężczyzn, którzy uprzykrzają życie jej i jej sąsiadom. Na dowód przynosi plik zdjęć, na których widać problem. Można na nich zobaczyć między innymi „dżentelmenów” siedzących na murku przed blokiem i raczących się alkoholem. Zaraz obok plac zabaw, na którym bawią się najmłodsi.

- Bóg wie, co te pijaki do tych piaskownic robią - mówi lokatorka. - Poza tym jaki przykład idzie do dzieci i pytanie, czy są tam one bezpieczne.

To początek. Na kolejnych fotografiach widać drastyczniejsze efekty alkoholowych libacji. Na jednym z nich wyraźna plama krwi na klatce schodowej.

- Bo proszę pana jak popiją sobie, to potem się kłócą i w ruch idą pięści - mówi lokatorka bloku przy Nysy Łużyckiej 9.

Na kolejnych fotografiach zrobionych przez mieszkańców widać obsikane ściany i podłogi ich domu a nawet... kał.

- A smród jest niemiłosierny, zwłaszcza latem, ale i jak jest zimno to również - mówi nasza czytelniczka.

Na kolejnych zdjęciach widać śmieci, które zostają po libacjach: puszki, butelki, papiery...

- Jak rozbiją butelki, to potem szkło zalega - mówi kobieta. - Jakiś czas temu podpalili wiatę, w której jest zawór z gazem. Przecież mogliśmy wylecieć w powietrze.

Lokatorzy proszą strażników miejskich i policję o częstsze zaglądanie na ich podwórko i do ich bloku, a zarządcę nieruchomości o rozwiązanie systemowe problemu.

OPOLSKIE INFO [16.11.2018]