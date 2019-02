Piłka nożna. Poszukiwacze młodych pereł. Tak działa na Opolszczyźnie Mobilna Akademia Młodych Orłów

- W tym projekcie nie chodzi o odniesienie osobistego sukcesu - zastrzega Konwiński. - Polski Związek Piłki Nożnej wyszedł z założenia, że odpowiednio uświadomieni trenerzy będą lepiej szkolić młodzież, co następnie przełoży się na poprawę wyników reprezentacji Polski w różnych kategoriach wiekowych. Naszym zadaniem będzie więc inspirowanie szkoleniowców czy też nauczycieli wychowania fizycznego do prowadzenia właściwego szkolenia oraz wyszukiwanie najbardziej uzdolnionej młodzieży we wszystkich powiatach wchodzących w skład województwa opolskiego.

W każdym miesiącu duet Morka-Konwiński prowadzi 12 zajęć, co oznacza, że po razie odwiedza każdy z powiatów w województwie opolskim. W trakcie ich trwania najpierw odbywa się część teoretyczna, której celem jest przedstawienie, przy pomocy prezentacji multimedialnej, omawianego na danym spotkaniu tematu. Następnie odbywa się część praktyczna, dzieląca się na trening pokazowy oraz grę selekcyjną, podczas której ci dwaj trenerzy oceniają postawę poszczególnych młodych zawodników.

Czynią to w skali 1-10. Piłkarze, którzy dostaną przynajmniej notę 5, są automatycznie wpisywani do Internetowego Systemu Obserwacji i Skautingu. To oznacza ni mniej, ni więcej tyle, że będą dalej obserwowani przez skautów z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jeżeli natomiast któryś z graczy dostanie od duetu Morka-Konwiński notę 7 lub wyższą, świadczy to o tym, że ich zdaniem już prezentuje poziom reprezentacyjny.

- Wszyscy trenerzy drużyn młodzieżowych powinni najmocniej koncentrować się na swoim najlepszym, najbardziej perspektywicznym zawodniku - mówi Konwiński. - Ich zadaniem jest bowiem zrobienie wszystkiego, by taki zawodnik dotarł na jak najwyższym poziom, najlepiej przynajmniej na szczebel centralny.

Co jednak również istotne, zajęcia w ramach Mobilnej Akademii Młodych Orłów zawsze prowadzone są popołudniami, tak aby ich uczestnicy kosztem uczestnictwa w nich nie musieli opuszczać lekcji w szkole. Mimo bardzo sympatycznej atmosfery podczas zajęć piłkarskich z dziećmi, trenerzy z Opolszczyzny nie są jednak zbyt pobłażliwi przy wystawieniu im końcowych not.

- Przy ocenianiu zawodników jesteśmy naprawdę bardzo ostrożni - podsumowuje Konwiński, który przed przystąpieniem do projektu był w województwie opolskim znany przede wszystkim z pracy w MKS-ie Kluczbork.