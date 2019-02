PKP rusza z przebudową stacji Opole Wschodnie. Co się zmieni?

- Wykonawca z fazy projektowej przechodzi do przebudowy wiaduktu nad ulicą Oleską w Opolu - informuje Mirosław Siemieniec z PKP Polskie Linie Kolejowe. - Zaczynają się już dostawy nowych szyn i materiałów dla przebudowy torów. Pierwszymi pracami na przystanku będzie demontaż sieci trakcyjnej.

Przebudowa obejmie aż pięć torów. Modernizacja dwóch pierwszych potrwa do połowy maja 2019. Prace będą prowadzone przy utrzymaniu ruchu pociągów na sąsiednich torach.

Wymienionych zostanie też 8 rozjazdów, co poprawi sprawność przejazdu pociągów. Nowe tory umożliwią przejazd ciężkich składów towarowych. Jest to szczególnie ważne, gdyż przez wiadukt prowadzi trasa dla pociągów towarowych do Elektrowni Opole i Cementowni Odra.

Roboty obejmą również wymianę sieci trakcyjnej. Zmodernizowane tory zostaną dostosowane dla ruchu pociągów z prędkością do 120 km/godzinę. (towarowych do 100 km/godzinę).

Wzmocniony i odnowiony zostanie wiadukt kolejowy nad ul. Oleską oraz estakada.