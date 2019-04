Plac Jana Pawła II w Opolu poplamiony olejem. Ratusz: To akt dewastacji [ZDJĘCIA]

Niedawno w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których widać, że na powierzchni placu Jana Pawła II pojawiło się dużo zabrudzeń. Internauci wskazują, że to plamy oleju i skarżą się, że wystarczyło pół roku, by ktoś zniszczył nawierzchnię placu.

Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu miasta, podkreśla, że zabrudzenia traktowane są przez ratusz jako akt dewastacji.

- Sprawdzamy zapis miejskiego monitoringu z tej okolicy, by ustalić, kto za to odpowiada. To otworzy nam drogę obciążenia ich kosztami usuwania zanieczyszczeń - mówi.