Plac przed dworcem kolejowym w Opolu. Wybrano zwycięską koncepcję zmian [WIZUALIZACJE]

Konkurs na koncepcję zmiany oblicza placu przed dworcem kolejowym w Opolu ogłoszono w wakacje. Miasto oczekiwało, że architekci zaproponują przestrzeń nowoczesną, która umożliwi m.in. zamknięcie części ulicy Armii Krajowej i wykonanie jej w ciągu obecnego pasażu handlowego, aby krzyżowała się z ul. 1 Maja w nowym miejscu. Do tego dochodziło zaplanowanie tunelu w ciągu ul. 1 Maja, co ma umożliwić płynne poruszanie się pieszych i rowerzystów pomiędzy dworcem a ulicą Krakowską.

Miasto zamierza przystąpić do negocjacji ze zwycięską drużyną architektów w kwestii zlecenia przygotowania pełnej dokumentacji potrzebnej do realizacji projektu. Nie wiadomo jeszcze kiedy miałaby konkretnie nastąpić, ale Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, podkreśla, że w razie wygranej w wyborach, będzie dążył do tego, aby projekt zrealizować jak najszybciej. Wiadoma jest za to kwota, jaką ów projekt ma pochłonąć - to około 6 mln zł.

- Należy przy tym pamiętać, że jest to jeden z etapów zmian, jaka ma nastąpić w tej części miasta. Ogłosiliśmy już przetarg na powstanie centrum przesiadkowego z parkingiem wielopoziomowych w miejscu obecnej płyty dworca autobusowego. Do tego dochodzi wykonanie tunelu w ciągu ulicy 1 Maja [który zaczynałby się za skrzyżowaniem z ulicą Kołłątaja, a kończył na wysokości gmachu szpitala MSWiA - dop. red.] - wylicza.

Na realizację centrum przesiadkowego przewidziano ponad 40 mln zł. Koszt wykonania tunelu to kolejnych kilkanaście mln zł.