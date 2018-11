Plac św. Sebastiana w Opolu do przebudowy. Ma wyglądać inaczej, niż wcześniej zakładano [WIZUALIZACJE]

Koncepcja przebudowy placu św. Sebastiana jest znana od 2011 roku. Wrocławska pracownia Basis wykonała ją wraz z projektem przebudowy Małego Rynku. Propozycje powiązano wyglądem, miały też być realizowane w tym samym czasie. Ostatecznie w 2013 roku miasto zdecydowało się jednak podzielić inwestycję na części. Najpierw postanowiono wyremontować Mały Rynek. Projekt zmian na pl. św. Sebastiana trafił na półkę.

Temat wrócił w połowie 2017 roku. Wtedy ratusz pochwalił się, że udało się uzyskać dofinansowanie na modernizację dwóch placów – Jana Pawła II oraz św. Sebastiana. Modernizacja pierwszego została zakończona w połowie października tego roku. Ten drugi wciąż czeka na remont.

Na początku roku ratusz dwukrotnie poszukiwał wykonawcy. Za każdym razem okazywało się jednak, że proponowane kwoty przewyższają 2 mln zł zapisane na ten cel w kasie miasta.

Trzeci przetarg ogłoszono w połowie listopada. Projekt placu jest też inny od pierwotnego.

Nawierzchnia placu ma być wykonana z płyt granitowych, a nie betonowych, takich jak na Małym Rynku. Zrezygnowano też z betonowych ław, siedzisk i stolików szachowych. Mają być zastąpione ławami z prętów stalowych. Szersze mają nie mieć oparć, węższe zaś będą wyglądać tak, jak siedziska na Małym Rynku. Stoliki szachowe również będą stalowe, a ich blaty okrągłe, a nie kwadratowe.

Wprowadzono też modyfikacje w kwestii zieleni. Zrezygnowano z okrągłych kratownic w powierzchni placu wokół drzew. Zamiast tego ma tam być ziemia obsiana trawą.

Reszta projektu nie uległa zmianie. Z pl. św. Sebastiana ma być usunięta cała istniejąca zieleń. Nasadzone tam będą 32 nowe drzewa, które będą umieszczone w pojemnikach z hydrożelem. Drzewa będą ustawione w czterech rzędach, po osiem sztuk w każdym. Znajdą się w południowej części placu, gdzie obecnie biegnie droga przewidziana do likwidacji. Na placu ma się też pojawić mniejsza zieleń.

W centrum placu pojawi się fontanna, na którą złoży się 12 dysz tryskających spienioną wodą bezpośrednio z jego powierzchni. Będzie to rozwiązanie takie jak to, które funkcjonuje na zmodernizowanym pl. Jana Pawła II. Każda z dysz będzie podświetlona. Oświetlenie placu będzie nawiązywać do tego, jakie jest na Małym Rynku – będą to podwieszane lampy rozpięte pomiędzy kilkunastoma słupami.

Plac św. Sebastiana ma być przebudowany do końca września 2019 roku. Termin składania ofert upływa 28 listopada.

OPOLSKIE INFO [16.11.2018]