Plac św. Sebastiana w Opolu ogołocony. Znikają ostatnie drzewa [ZDJĘCIA]

Rewitalizacja pl. św. Sebastiana w Opolu rozpoczęła się w środę. Wtedy teren placu wygrodzono barierami i wprowadzono nową organizację ruchu. Ulicę Staromiejską zamknięto na odcinku od posesji nr 22 do nr 30. To samo stało się z uliczką na południu placu, biegnąca równolegle do ul. Łangowskiego. Za kolei na odcinku ul. Staromiejskiej od nr 22 do skrzyżowania z ul. Krupniczą obowiązuje teraz ruch dwukierunkowy.