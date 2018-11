Plama oleju od Pokoju do Dobrzenia Wielkiego. Auto wpadło do rowu

Cztery zastępy strażaków zostały zadysponowane około godz. 9 do neutralizacji plamy oleju, ciągnącej się na drodze od Pokoju do Dobrzenia Wielkiego. Plama była powodem kolizji, do której doszło właśnie w Dobrzeniu - kierująca oplem wpadła w poślizg i zjechała do rowu. Na szczęście nikt nie ucierpiał.