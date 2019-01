Playboys wydali nowy teledysk. Czy "Będę Twoim King Kongiem" będzie kolejnym hitem?

Minął tydzień od premiery, a teledysk ma już ponad pół miliona wyświetleń! Nic dziwnego, klip jest utrzymany w optymistycznym klimacie, zawiera sporo humorystycznych akcentów, a przede wszystkim został dopracowany w najdrobniejszych szczegółach i wręcz ciężko oderwać wzrok od ekranu. W teledysku wystąpili: Monika Chmielecka, Maria Pstrong, Anna Marczewska, Alina Łakomska, Barbara Ratyńska i Remigiusz Lamparski. Co ciekawe, swojego głosu do klipu użyczył znany lektor Tomasz Knapik. Jeśli chodzi o stronę muzyczną, Kuba Urbański, Przemek Kordziński i Kuba Kusiński to trio, które od lat nie zawodzi. Zespół Playboys cały czas pozostaje w doskonałej formie. Czy "Będę Twoim King Kongiem" stanie się hitem nadchodzącego lata? Przekonajcie się sami!