Po tekście nto. Prokuratura sprawdza, czy opolscy naukowcy wyłudzili miliony

- Prokurator ds. przestępczości gospodarczej wszczął śledztwo w kierunku podejrzenia popełnienia trzech przestępstw - mówi Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu. - Chodzi m.in. o wprowadzenie NCBiR w błąd i doprowadzenie tej jednostki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wyłudzenie dotacji w wysokości niemal 3,4 mln złotych. Grozi za to do 10 lat więzienia.

O sprawie pisaliśmy na początku listopada ub. roku. Rzecz dotyczyła jednego z projektów, realizowanych na Politechnice Opolskiej dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Niejasności, o których rzecznik dyscyplinarny uczelni zawiadomił rektora, dotyczyły m.in. obecnych i byłych pracowników Wydziału Elektrotechniki, Automatyki oraz Informatyki, jednego z doktorantów uczelni, a obecnie doktora. - Są uzasadnione podejrzenia, że w tym przypadku mamy do czynienia z plagiatem – mówił nto w październiku ub. roku prof. Sławomir Szymaniec.

Chodzi o badania opisane w doktoracie Marcina Zmarzłego, obronionym 20 marca 2014 roku. Jesienią tego samego roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie przyznało pieniądze na realizację projektu pn. „Innowacyjne algorytmy do diagnostyki wycieków w infrastrukturze wodociągowej” (wysokość dofinansowania to blisko 3,4 mln złotych, cały projekt był wart ponad 4,7 miliona złotych).

W ocenie rzecznika dyscyplinarnego badania przeprowadzone i z sukcesem zastosowane w biznesie przez doktora Zmarzłego są uderzająco podobne do tego, czym zajmowali się naukowcy PO w ramach wielomilionowego projektu.

To rodziło wątpliwości, czy dofinansowanie w ogóle powinno zostać przyznane.

Osoby zaangażowane w realizację projektu twierdzą, że nie mają sobie nic do zarzucenia i stanowczo odpierają zarzuty. Autor doktoratu utrzymuje natomiast, że wyniki jego badań zostały wykorzystane za jego zgodą.

To nie przekonuje jednak śledczych. Drugim z badanych przez prokuraturę wątków w sprawie jest bowiem podejrzenie wykorzystania fragmentów cudzej pracy doktorskiej (bez powołania się na autora) po to, by aplikować o dofinansowanie. Grozi za to do 3 lat pozbawienia wolności. Prokuratura przygląda się też kwestii ewentualnej zmowy przetargowej, której konsekwencją mogło być osiągnięcia korzyści majątkowej. Chodzi o jeden z przetargów organizowanych przy realizacji projektu.

- Zachodzi podejrzenie, że doszło do zmowy przetargowej między realizatorami projektu, a spółką, która w przetargu uczestniczyła. Grozi za to do 3 lat więzienia - mówi prokurator Bar. - Śledztwo zostało dopiero wszczęte i na tym etapie nikt nie usłyszał zarzutów.